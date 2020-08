La seconde génération de la Toyota GT 86, sûrement rebaptisé GR 86, est actuellement en plein développement et se laisse surprendre pour la première fois en photo.

Lancée en 2012 puis profitant d’une restylage en 2016, la Toyota GT86 se prépare au renouvellement et accueillir une seconde et nouvelle mouture qui devrait prendre le nom de GR 86,a fin de coller à la gamme GR, adoptera les derniers codes stylistiques de la marque et un aspect plus agressif et dynamique dans la continuité des dernières production de Toyota Gazoo Racing.

Mais au-delà des changements esthétiques c’est surtout les entrailles de la GT (GR) 86 qui profitera, comme la Subaru BRZ, d’une nouvelle plateforme et destinée aux modèles à propulsion. Sous le capot, on devrait retrouver un un quatre-cylindres à plat 2,4L turbo et 400Nm.

