la nouvelle Skoda Octavia a fait forte impression lors des Auto Express Car Awards 2020, en s’imposant dans deux catégories et en décrochant le titre de voiture de l’année.

La nouvelle Skoda Octavia s’est imposée dans deux catégories très concurrentielles que sont les compactes familiales et les breaks. En remportant le titre de meilleur break de l’année, Skoda a enregistré sa cinquième victoire consécutive dans cette catégorie grâce à la nouvelle génération de l’Octavia Combi.

La quatrième génération de l’Octavia, le jury d’Auto Express l’a également élue meilleure compacte familiale 2020. L’Octavia hérite ainsi du titre de la Scala qui avait remporté les suffrages en 2019. En complément de la première place dans ces deux catégories, l’Octavia s’est vu décerner le titre de voiture de l’année 2020, l’un des plus prestigieux du monde automobile.

Pour sa part, la Superb a également été nommée routière de l’année – reprenant ainsi le titre qu’elle avait déjà gagné en 2017. Entièrement modernisée l’année dernière, la Superb facelift s’est hissée à la première place de sa catégorie grâce notamment à ses nouvelles technologies.

Auto Express est l’une des revues automobiles les plus importantes du Royaume-Uni. Avec plus de 25 prix décernés, couvrant tous les aspects du marché automobile britannique, les Auto Express Awards récompensent l’excellence au quotidien.

Les Auto Express Car Awards 2020 sont les premiers d’une série que le constructeur tchèque souhaite longue pour la quatrième génération d’Octavia. La troisième génération moderne a remporté plus de 20 titres sur le marché britannique au cours de sa production, dont une série de prix Auto Express, What Car ? et Car Buyer.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.