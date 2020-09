Seat répond à la demande, sur certains marché avec une proposition plus sportive de sa célèbre Ibiza en lançant une version 1.5 TSI de 150 ch DSG 7.

La SEAT Ibiza fait un nouveau bond en avant, offrant une expérience plus sportive et plus puissante avec le lancement d’une version TSI de 1.5 litre associée à une transmission DSG double embrayage à sept rapports, disponible sur les finitions FR et FR Xclusive. La nouvelle déclinaison développe une puissance de 150 ch (110kW) et un couple de 250 Nm. Elle renforce ainsi sa personnalité déjà bien affirmée tout en ajoutant une dose supplémentaire de dynamisme.

Le nouveau bloc TSI augmente les performances de la SEAT Ibiza en lui conférant une vitesse de pointe de 219 km/h. Plus pratique encore au quotidien, l’Ibiza profite d’accélérations bien plus franches ce qui ajoute une pointe de plaisir supplémentaire. En effet, elle peut passer de 0 à 100 km/h en 8,2 secondes seulement, une amélioration bienvenue pour les déplacements dans les zones urbaines et péri-urbaines, et ajoute une pointe de plaisir supplémentaire.

Mais le moteur n’est qu’une partie de l’équation. La nouvelle version est exclusivement disponible avec une transmission DSG double embrayage à sept rapports. Elle répond de la sorte aux besoins changeants du marché où les boîtes de vitesses automatiques sont de plus en plus prisées.

La technologie DSG rend les changements de rapport plus souples et plus rapides, offrant une expérience plus dynamique au volant, tout en augmentant le niveau de confort pour tous les occupants du véhicule.

La combinaison du moteur et de la transmission permet non seulement d’obtenir un véhicule plus performant mais aussi plus efficace. La SEAT Ibiza 1.5 TSI DSG de 150 ch affiche une consommation comprise entre 6,1 et 6,2 litres/100 km WLTP. Les émissions de CO2 se situent entre 139 et 141 g/km.

Depuis son lancement en 1984, la SEAT Ibiza a contribué à façonner le segment et est devenue un véhicule emblématique de la gamme SEAT : l’un des principaux piliers de l’entreprise. Depuis sa création, elle s’est écoulée à 5,9 millions d’exemplaires. La nouvelle déclinaison contribuera à encore accroître ce chiffre.

La SEAT Ibiza est conçue, développée et produite à Barcelone, dans les installations de la marque à Martorell. C’est là qu’est assemblée l’actuelle SEAT Ibiza depuis 2017.

