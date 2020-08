Trente ans d’évolutions stylistiques et technologiques, trente ans à tenter de répondre au mieux aux besoins d’une clientèle active, trente ans de tranches de vie. Aujourd’hui, qui ne connait pas Clio ? Mieux, presque tout le monde à une histoire, de près ou de loin, avec celle qui accompagne petits et grands trajets depuis trois décennies.

Depuis sa première apparition en 1990, Clio est devenue le best-seller du Groupe Renault à travers le monde avec plus de 15 millions d’exemplaires commercialisés. Celle qui a le plus souvent été sacrée voiture préférée des français s’est même hissée, depuis 2013, au rang de leader du segment B en Europe. Mais au-delà de la performance commerciale, Clio symbolise avant tout une aventure humaine, autant au sein de Renault qu’en dehors.

CLIO 1 : Elle s’impose immédiatement

L’arrivée de la Clio en remplacement de la Renault 5 en 1990 marque une première révolution : désormais, les modèles Renault ne sont plus désignés par des chiffres mais par des noms propres, afin d’améliorer la mémorisation des véhicules et leur donner une dimension plus chaleureuse et plus humaine.

A son lancement, Clio est officiellement présentée comme une « petite voiture polyvalente, conçue et fabriquée selon les mêmes critères de rigueur que les grandes ». Entre la Renault 5 et la Clio, il y a donc une montée en gamme assumée.

Et cela fonctionne car dès sa sortie, Clio s’empare de la tête des ventes en France et est désignée Voiture de l’Année en Europe. Selon les mots du jury, « la nouvelle petite voiture a un style remarquable, un bon niveau de qualité, un espace généreux, et une richesse d’équipements jamais offerts auparavant sur un modèle de cette taille ».

Il faut dire que cette première génération de Clio propose dans sa gamme l’ABS, la climatisation, la boîte automatique électronique, l’alarme anti intrusion, la direction assistée, ou encore les rétroviseurs électriques dégivrants. Avec ce niveau d’équipement, Clio bouleverse le segment des citadines en Europe.

CLIO 2 : Une Clio pour chacun

La deuxième génération de Clio est lancée en 1998. Elle gagne 7 centimètres en longueur pour offrir une meilleure habitabilité et met la sécurité à portée de tous en s’équipant sur toutes les versions de l’ABS et d’airbags. Elle progresse également sur le confort. Sa gamme étendue permet à chacun de trouver la Clio qui lui convient. Elle est aussi pour la première fois proposée en version R.S. et même en version V6 à moteur arrière.

Clio 3 : La génération de la confirmation

La Clio de 3ème génération arrive sur le marché en 2005. Plus grande (3,99 mètres de long), plus habitable, elle monte en gamme sur la qualité et les finitions, tout en se dotant d’équipements une fois de plus dignes du segment supérieur : carte de démarrage main libre, GPS, régulateur/limiteur de vitesse, etc. Elle est au meilleur niveau en sécurité active et passive, embarquant jusqu’à 8 airbags. Elle est même la première de sa catégorie à obtenir les 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP. C’est aussi la première des Clio à proposer une version Estate.

Toutes ces qualités sont à nouveau récompensées par le titre de Voiture de l’Année en Europe en 2006. Cette double récompense marque une grande première dans l’histoire de ce prestigieux prix.

Clio IV: Place à l’émotion

La success story Clio ne faiblit pas, bien au contraire, avec l’arrivée de la 4ème génération en 2012. Directement inspirée du concept car DeZir, la Clio 4 est le premier véhicule à adopter la nouvelle identité visuelle de la gamme Renault. Sensualité, capacité de séduction et supplément d’âme sont les atouts charme d’un modèle né sous le signe de la passion.

Elle offre encore plus d’équipements, en proposant notamment R-LINK, une tablette multimédia connectée et intégrée, ou encore un système de son « bass reflex » en première mondiale. Elle s’ouvre également à la personnalisation grâce à un vaste choix d’éléments de décoration intérieurs et extérieurs et à quatre ambiances différentes au sein de l’habitacle.

Au cours de sa carrière, la Clio 4 s’enrichit de nouveaux équipements haut de gamme comme l’aide au parking mains-libres (Easy Park Assist). Fait rare, elle se vendra chaque année à plus d’exemplaires que l’année précédente, une performance commerciale exceptionnelle.

Clio V : Révolution intérieure,évolution extérieure

Dévoilée début 2019, la cinquième génération de Clio conserve l’ADN qui a fait le succès de ce modèle depuis près de 30 ans. Elle capitalise même sur les atouts de chacune des quatre générations précédentes pour ouvrir un nouveau chapitre particulièrement attendu de sa saga.

De la première Clio, elle a « tout d’une grande ». Elle emprunte des technologies apparues sur des véhicules de segment supérieur comme Mégane ou Espace. Elle propose même des aides à la conduite évoluée menant vers le début de la conduite autonome.

De la Clio 2, elle reprend les très hauts standards d’habitabilité et de confort. Gain de place pour les passagers et coffre présentant le plus grand volume de la catégorie (391 litres) : passagers et bagages sont choyés à bord !

Comme la Clio 3, elle change de dimension en termes de qualité des matériaux et de présentation. Une véritable révolution intérieure a mené à la création du « Smart Cockpit », personnifié par son écran multimédia géant de 9,3 pouces.

De la Clio 4, elle hérite d’un design fort, qui a inspiré l’ensemble de la gamme Renault, pour devenir une véritable identité de marque. Le design extérieur de Nouvelle Clio est calqué sur celui de la Clio 4, mais avec des traits plus expressifs et plus dynamiques. Jamais le style d’une Clio n’a été aussi moderne !

Renault a su conserver au fil des ans l’ADN qui a fait le succès de sa citadine star pour proposer aujourd’hui une cinquième génération plus Clio que jamais. Toujours plus moderne, plus athlétique, Clio V reprend les atouts des quatre générations précédentes qui ont construit la saga :

L’actuelle Clio de cinquième génération de l’iconique Clio prolonge sa tradition de véhicules parfaitement sûrs et adaptés à leur époque et le prouve grâce à ses 5 étoiles EuroNCAP.

Aujourd’hui, Clio va encore plus loin et écrit une nouvelle page de son histoire en proposant une technologie E-TECH Hybrid innovante. Elle électrise le quotidien et s’adapte aux besoins de mobilité du plus grand nombre grâce à sa polyvalence reconnue.

A l’occasion de cet anniversaire, l’équipe digitale de Renault a mis en place une opération baptisée #CLIOGENERATION. Le principe est simple : chacun, ou presque, à une histoire avec Clio. Durant le mois d’aout, les réseaux sociaux du Groupe Renault ont donc vibré au rythme de Clio : photos et vidéos d’archives, interviews d’insiders et surtout plein de belles histoires en Clio partagées par notre communauté. Des tranches de vie que vous pouvez retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter.

Depuis le 23 août, Renault a lancé la campagne publicitaire « The next chapter of a great story ». Clio a traversé les générations, cette nouvelle campagne Européenne réalisée par Publicis raconte l’histoire d’une mère et de son fils qui évoluent ensemble avec Clio, depuis la première génération jusqu’à la toute dernière Clio E-TECH Plug-In.

