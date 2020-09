Polestar a confirmé que la production de la Precept sera lancée, le développement du produit étant en cours en attendant sa production en Chine, où une nouvelle usine sera implantée.

Dévoilée au début de l’année, la Precept conçue par Polestar a vu le jour sous la forme d’un manifeste destiné à illustrer la vision future de la marque. Elle a été décrite comme une voiture engagée, et non comme un voiture concept.

Tout en illustrant l’orientation future de la marque suédoise de performance électrique, la Precept met également en évidence le parcours de Polestar en matière de technologie numérique et d’utilisation de matériaux durables innovants, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Lire aussi : Le concept Precept de Polestar en détails

L’intérieur de la Precept de Polestar comporte un mélange de matériaux durables, notamment des bouteilles en PET recyclées, des filets de pêche récupérés et du vinyle de liège recyclé. Un composite à base de lin développé par le partenaire externe Bcomp Ltd est utilisé dans de nombreuses parties intérieures et certaines parties extérieures. L’ambition de Polestar est d’intégrer une grande partie de cette durabilité dans la production.

Le développement du produit étant en cours, Polestar confirme qu’elle produira Precept en Chine, où une nouvelle usine sera implantée. L’objectif est de s’assurer que l’installation sera neutre en carbone et qu’elle constituera l’une des installations de production automobile les plus intelligentes et les plus connectées au monde.

Ce discours positif pour le climat a été lancé par l’usine de fabrication originale de la Polestar à Chengdu, où est produite la Polestar 1. Inauguré en 2019, le centre de production de la Polestar est devenu la première usine de production automobile classée LEED Gold en Chine et fonctionne avec une énergie 100% renouvelable.

« La Chine est un marché intérieur pour Polestar et nous reconnaissons l’importance croissante de la durabilité dans ce pays », a ajouté Thomas Ingenlath, lors de sa prise de parole à l’exposition internationale de l’automobile de Pékin en 2020. « Avec cette nouvelle usine, nous allons une fois de plus placer la barre plus haut, en visant à produire la voiture électrique la plus avancée et la plus haut de gamme en Chine, avec la plus faible empreinte carbone ».

