La nouvelle Peugeot e-208 en finition Allure Premium a été désignée « Electric Small Car of the Year » lors des premiers trophées What Car ? dédiés aux voitures électriques.

La nouvelle Peugeot e-208, qui représente la dernière génération de PEUGEOT 100% électriques, accumule les récompenses. Elle ajoute à son palmarès le prix « Electric Small Car of the Year » décerné par le magazine What Car ?. Les nouvelles Peugeot 208 et e-208 ont été couronnées plus tôt dans l’année par le prestigieux trophée européen « Car of The Year ».

L’assemblée des jurés experts du magazine What Car ? ont été impressionnés par le concept « achetez votre Peugeot, choisissez votre moteur ». Il permet aux acheteurs de choisir entre la nouvelle e-208 100% électrique et les versions thermiques essence ou Diesel disponibles sur la nouvelle 208. Ceci sans compromis sur la praticité, les performances ou l’habitabilité.

L’intérieur de la nouvelle Peugeot e-208 en finition Allure Premium a également tapé dans l’œil des jurés de What Car ?. L’assemblée a salué le nouveau Peugeot i-Cockpit à bord de la 208, autant pour son esthétique que pour ses technologies ou ses aides à la conduite. Le confort des suspensions ainsi que l’autonomie de la batterie en conditions de conduite réelles ont également séduit le jury.

« En tenant compte de l’ensemble des paramètres, la e-208 est la meilleure voiture électrique compacte que vous puissiez acheter. Son autonomie en conduite réelle est bonne, sa suspension filtre efficacement la chaussée et son intérieur est à la fois valorisant et chic. Nous aimons particulièrement la finition Allure Premium, dont le prix est bien ciblé et l’équipement complet. Il inclut la climatisation régulée, le chargeur à induction pour smartphone ainsi qu’un système d’infotainment qui permet le « mirroring » de l’écran du téléphone. » A déclaré Steve Huntingford, rédacteur en chef de What Car ?.

« La nouvelle Peugeot e-208 est la première de notre nouvelle génération de voitures électriques. C’est formidable de voir qu’elle est immédiatement reconnue à la fois par l’industrie et par nos acheteurs. Chez Peugeot, nous sommes fidèles à une unique philosophie, le « Power of choice » qui permet à nos acheteurs de choisir la motorisation adaptée à leurs besoins. Nos véhicules électriques ont les mêmes caractéristiques que leurs équivalents essence ou Diesel, sans compromis sur la praticité, l’habitabilité ou la technologie. Nous sommes fiers de recevoir le prix Electric Small Car of the Year de la part de What Car ? ». A déclaré David Peel, Directeur de Peugeot UK.