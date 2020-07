En attendant une future génération en 2023, la Peugeot 3008 s’offrira un restylage de mi-vie à la rentrée sociale qui lui permettra d’affronter le reste de sa vie commerciale avec plus d’atouts.

Un restylage après quatre de vie que le forum Peugeot.com a débusqué grâce à quelques visuels bien cachés dans l’une des dernières versions logicielle du NAC (GPS Peugeot) permettant de sa faire une idée des nouveautés extérieures et intérieurs du facelift de la 3008.

Véritable succès pour la marque, la 3008 adoptera lors de sa sortie une face avant caractérisée par un croc lumineux aux extrémités, une calandre plus large, une grille d’aération inférieure qui s’allonge et un sabot en bas du bouclier qui s’apparente à celui de la nouvelle Peugeot 2008. Les ouïes latérales sont plus verticales et de de nouvelles jantes en alliage seront disponibles. La partie arrière devrait accueillir une signature lumineuse modifiée ainsi qu’un bouclier retouché. Enfin, le nouveau monogramme 3008 qui prend place au bout du capot sera également de la partie.

Au sein de l’habitacle et en plus de nouvelles selleries et décors intérieurs, les visuels laissent admirer un nouvel écran de 10″ qui apportera avec lui les dernières mises à jour du système d’infotainement.

Sous le capot, le restylage “délestera” le 3008 d’un 2.0 BlueHDi 180 qui laissera place au système hybride rechargeable de 225 ch.

