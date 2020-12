La nouvelle Peugeot 208 a été récompensée le 2 décembre dernier par le titre de “Voiture de l’année 2020” dans la catégorie “Production régionale”, par les journalistes membres du PIA (« Periodistas de la Industria Automotriz ».

Depuis son lancement en Argentine fin août 2020, la nouvelle Peugeot 208 occupe, pour le troisième mois consécutif, la première place des ventes sur le segment B Hach Mainstream, avec 26,6% de part de segment sur le seul mois de novembre. Ce segment connait lui-même une hausse, puisqu’il représentait 12,5% du marché argentin en octobre et qu’il représente 13,3% de ce même marché en novembre.

La nouvelle Peugeot 208, fabriquée à l’usine d’El Palomar (Buenos-Aires), représente près de la moitié des ventes de la marque en Argentine.

Prix de la “voiture de l’annee 2020” de la PIA

Le 2 décembre, les 28 journalistes membres du PIA (« Periodistas de la Industria Automotriz ») ont décerné à la nouvelle Peugeot 208 le titre très convoité de « Voiture de l’année 2020 » dans la catégorie « Production régionale ».

Le jury imposait que les véhicules participants soient tous de nouveaux modèles, ou des restylages de modèles existants, lancés entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020. Quant au critère déterminant pour remporter le titre – dans l’une ou l’autre catégorie, il consiste à choisir la meilleure relation entre prix, produit et innovation.

C’est donc le 21ème prix remporté par la nouvelle 208, après qu’elle ait triomphé du prestigieux prix COTY 2020 (« Car Of The Year 2020 ») décerné en mars dernier par la presse européenne, et le premier prix remporté par la citadine en Argentine.

