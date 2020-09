La nouvelle génération de la Skoda Fabia verra le jour au courant de l’année prochaine, a annoncé le patron de la marque tchèque, Thomas Schäfer.

Vendue à plus de 4 millions d’unités depuis son lancement en 1999, la Skoda Fabia, dont le restylage date de 2018, se prépare à accueillir une nouvelle et quatrième génération dès l’année prochaine, confirme le nouveau patron de Skoda, Thomas Schäfer tout en déclarant que “ça sera une superbe voiture qui répondra à mes attentes qui sont élevées”.

Une déclaration qui en dit long sur le stade de développement de la nouvelle Fabia qui utilisera la plateforme MQB A0 du groupe Volkswagen comme ses cousines Volkswagen Polo et Seat Ibiza et qui devrait également proposer des offres hybrides et électriques et affronter les Renault Clio et autre Peugeot 208, Thomas Schäfer déclarant que ” nous irons pour affronter les coréens, japonais et français”, ce qui ne laissent pas, ou peu, de place au doute sur les intentions de la marque.

