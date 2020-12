AUTOBEST, dont le jury est composé d’un journaliste de renom de chacun des 31 pays représentés, a choisi de récompenser la nouvelle SEAT Leon.

La nouvelle SEAT Leon a été élue “AUTOBEST 2021“, le prix européen de “Best Buy Car of Europe 2021” récompensant le meilleur choix en matière d’automobile par le jury d’AUTOBEST composé de 31 journalistes automobiles parmi les plus reconnus dans toute l’Europe. C’est la deuxième fois depuis sa création il y 70 ans, que SEAT a l’honneur de recevoir ce prix, après le sacre de la SEAT Ateca en 2017. Cette distinction souligne la volonté de développer des véhicules qui sortent de l’ordinaire et qui offrent quelque chose de vraiment exceptionnel sur le marché. La Seat Leon prend ainsi le dessus sur les Dacia Sandero, Citroën C4, Honda Jazz, Peugeot 2008, Skoda Octavia et Toyota Yaris succédant ainsi à l’Opel Corsa.

« Nous sommes fiers que notre nouvelle SEAT Leon ait été élue “AUTOBEST 2021”, la meilleure récompense possible pour l’équipe qui a participé au lancement de la meilleure Leon de tous les temps. Une voiture conçue, développée et produite à Barcelone. Cette récompense nous donne à nouveau la force d’envisager l’avenir avec confiance. La SEAT Leon a prouvé, génération après génération, qu’elle est un pilier majeur du segment, et le prix décerné par le jury d’AUTOBEST renforce l’importance de ce modèle sur le marché » a déclaré Wayne Griffiths, Président de SEAT et de CUPRA. « Elle a introduit de nouvelles normes dans la catégorie des compactes, en combinant un design impressionnant avec les dernières avancées technologiques, afin de créer un véhicule qui offre tout ce dont les clients ont besoin ».

