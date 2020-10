Le design de la nouvelle Honda Civic dans ses configurations hatchback et sedan a été dévoilé suite à une fuite de brevets de propriétés intellectuelles.

Évolution directe de l’actuelle génération, la nouvelle mouture de la Honda Civic hatchback aura un design assez différent, si on se fie aux brevets parus sur le net, même si elle garde le capot allongé et la lunette arrière très inclinée pour offrir un aspect “fastback”. Une onzième génération qui se caractérise par des lignes moins anguleuses et plus douces, sans les entrées d’air polygonales et sans les feux arrière de forme hexagonale qui prennent une forme plus fines tout comme les optiques avant. La version “Sedan” reprend le même chemin avec des lignes plus rondes que la génération actuelle.

La Honda Civic subit également une autre fuite de brevets, celle de sa planche de bord dont le détail le plus important est l’espace dédié à l’écran tactile qui sera de type flottant au-dessus de la console centrale et non plus positionné en-dessous des aérateurs, comme c’est le cas actuellement.







PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.