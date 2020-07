Après sa présentation aux plus hautes instances italiennes à Rome le 3 juillet dernier puis suite aux annonces ayant accompagné son anniversaire le 4 juillet, la Nouvelle 500 électrique fait sa première apparition mondiale auprès du public.

Du 6 juillet jusqu’en octobre prochain, trois villes accueillent l’icône de la Marque Fiat dans des lieux premium à fort trafic naturel : le Westfield Parly 2 au Chesnay (78), les Terrasses du Port à Marseille et le centre Confluence à Lyon.

Et pour parfaitement mettre en valeur la voiture, des Casa 500 ont été conçues. Véritables écrins modernes, où les matériaux naturels ont été largement employés, ces dernières proposent également un contenu interactif de qualité : vidéos de présentation et informations technologiques pédagogiques. La force de vente dédiée présente en permanence aura pour mission d’informer les clients potentiels et de prendre des réservations et des commandes avant transmission au réseau de distributeurs Fiat.

Si la nouvelle 500, dans sa version La Prima cabriolet, est visible à Marseille (coloris Celestial Blue) et à Lyon (Mineral Grey) au sein d’un espace spécifique aménagé dans l’allée principale, le dispositif mis en place par Fiat, à Westfield Parly 2 va encore plus loin. En effet, une boutique de 150 m2 située au niveau 1 près de la porte Concorde y est en effet totalement dédiée à la nouvelle 500.

Les Casa 500 ne pourront qu’attirer l’attention du public comme des médias sur la nouvelle génération de la plus iconique des citadines ; désormais 500% électrique !











