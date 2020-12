Dans le cadre de la 3ème édition des « Automobile Awards » organisée par LR66, le choix du jury pour la « Révélation Connected Car » et pour la « Révélation SUV » s’est porté sur la marque BMW avec deux modèles emblématiques, riches en technologies et nouveautés : la BMW Série 5 et la famille BMW X3.

Lors de la cérémonie « digitale » de remise des prix des « Automobile Awards » 2020, qui s’est tenue à Paris le 7 décembre 2020, la BMW Série 5, fraichement mise à jour, et la famille BMW X3, qui vient de s’enrichir de nouveaux membres électrifiés, se sont vu décerner les prix « Révélation Connected Car » et « Révélation SUV ». Le jury des « Automobile Awards », composé 16 membres, autant d’hommes que de femmes, et exceptionnellement présidé par l’acteur et humoriste Arnaud Ducret, s’est réuni le 15 octobre dernier pour attribuer les 16 trophées aux constructeurs et équipementiers les plus innovants et les plus pertinents de l’année 2020.

Vincent Salimon, Président du Directoire de BMW Group France, se félicite de recevoir ces prix : « Les innovations embarquées offrent une totale interaction entre le conducteur, sa voiture et son environnement, comme la « Digital Key » ou la fonction « eDrive Zone de la nouvelle BMW Série 5, récompensée par le Prix « Connected Car ». Le Prix « SUV » montre combien il est aujourd’hui important de répondre à l’ensemble des usages, comme le fait la BMW X3 en proposant des versions thermiques, mais également la technologie hybride rechargeable ou 100 % électrique ».

