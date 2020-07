Il ne reste que quelques heures avant sa présentation officielle mais la nouvelle Nissan Ariya, SUV 100% électrique, vient de fuiter sur la toile dévoilant son style extérieur et son habitacle.

Esthétiquement, la Nissan Ariya offre peu de surprise en étant proche du Concept du même nom et dont le design était annoncé comme proche de celui du modèle de série. On retrouve donc une énorme calandre, fermée comme tout électrique, combinée à des feux extra-fins et dont la signature lumineuse forme une forme intéressante en épousant partiellement le pourtour “V” de la calandre. De profil on remarque le travail des jantes qui devrait améliorer le rendement aérodynamique mais aussi une silhouette fluide qui se poursuit par une ligne de toit plongeante pour se terminer par des feux fins reliés par une bande lumineuse.

L’habitacle de l’Ariya adopte une planche de bord minimaliste et limitant les boutons et interrupteurs des véhicules conventionnels en versant dans la digitalisation avec deux écrans, l’un pour l’instrumentation et le second pour le système d’infodivertissement. On remarquera également le volant qui, comme la planche de bord, est très similaire à celui du concept. La console centrale réglable peut être déplacée pour s’adapter aux préférences personnelles du conducteur et les réglages peuvent être sauvegardés dans le profil du conducteur. La surface accueille un nouveau levier de vitesse ergonomique, favorisant une position de conduite détendue, avec des commandes du mode de conduite facilement accessibles et elles aussi haptiques.

Le Nissan Ariya, qui est équipé de la dernière version du système de conduite assistée primé de Nissan, ProPILOT 2.0, profitera de la plate-forme commune de l’Alliance, CMF-EV, et viendrait s’intercaler entre le Qashqai et le X-Trail mais sera uniquement proposé en motorisation électrique comme la Nissan Leaf tout en s’offrant la nouvelle transmission intégrale e-4ORCE de Nissan.

Intelligent Power : des véhicules 100% électriques aux performances exceptionnelles

La motorisation 100 % électrique du Nissan Ariya constitue un exemple d’intégration parfaite des technologies électriques développées par Nissan, pionnier de ce marché avec près d’un demi-million de Nissan LEAF sur les routes. Elle accroit encore le potentiel de la mobilité sans émission à l’échappement, et le plaisir de conduite qu’elle suscite, en intégrant une alimentation et des capacités de charge exceptionnelles, ainsi qu’une autonomie étendue.

Avec cinq versions proposées sur le marché européen, dont des versions à deux roues motrices et à transmission intégrale, le crossover Nissan Ariya répond aux besoins de conducteurs aux profils très différents.

Le Nissan Ariya 63 kWh à deux roues motrices est idéal pour effectuer des trajets urbains et péri-urbains dans un véhicule 100% électrique de nouvelle génération.

Les Nissan Ariya 87 kWh à deux roues motrices sont dérivés de la gamme 63 kWh avec un groupe motopropulseur amélioré et une autonomie supérieure, pour les clients qui souhaitent réaliser de plus longs trajets.

Le crossover Nissan Ariya e-4ORCE 63 kWh à traction intégrale offre un équilibre intéressant entre performances et positionnement. Sans compromis en matière d’autonomie, ce modèle offre d’excellentes performances et la technologie e4orce. Ses deux moteurs électriques et la technologie de commande e-4ORCE fournissent une puissance équilibrée et contrôlable aux quatre roues.

Le Nissan Ariya e-4ORCE 87 kWh à traction intégrale offrira une plus grande autonomie, associée à la transmission intégrale à technologie e-4ORCE.

Au sommet de la gamme, le crossover Nissan Ariya e-4ORCE 87 kWh Performance bénéficie d’une puissance encore plus élevée de ses moteurs, et incarne la meilleure combinaison des performances et des technologies possible sur le nouveau crossover Nissan.

Enfin, pour répondre au plus grand nombre de clients et faire face à leurs besoins, le Nissan Ariya sera capable de tracter jusqu’à 1500 kg.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.