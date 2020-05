Les derniers tests réalisés par Ford montrent que la toute nouvelle Mustang Mach-E 100% électrique pourra parcourir en moyenne 119 km en environ 10 minutes de recharge sur une borne IONITY.

Des tests en conditions réelles ont permis de constater une amélioration de l’autonomie de 26 km, soit près de 30% supplémentaires, par rapport aux estimations précédentes, simulées par ordinateur pour la Mustang Mach-E.

Le modèle à traction intégrale (AWD) devrait atteindre une moyenne de 107 km en environ 10 minutes de recharge, les modèles AWD et RWD pourront passer de 10 à 80% d’autonomie en seulement 45 minutes.

On estime que la batterie de la gamme standard de la Mustang Mach-E peut gagner, en moyenne, 91 km d’autonomie en 10 minutes pour les modèles RWD et 85 km pour les modèles AWD*, et l’autonomie peut passer de 10 à 80% en seulement 38 minutes*.

La Mustang Mach-E ambitionne une autonomie pouvant atteindre 600 km(WLTP), de quoi offrir aux utilisateurs la possibilité de réaliser longs trajetss en toute sérennité.

Un réseau de 1 000 bornes de recharge pour les 3 prochaines années

En Europe, la Mustang Mach-E 100% électrique sera soutenu par l’écosystème Ford Charging Solutions, leader de l’industrie, qui offrira un accès simple et pratique pour recharger son véhicule à domicile et dans toute l’Europe.

Le président de Ford Europe, Stuart Rowley, a appelé les gouvernements, les industriels et les collectivités à soutenir la mobilité électrifiée avec un développement plus rapide des infrastructures de recharge publiques. Dans le même temps, Ford s’engage et prévoit de mettre en place 1 000 bornes de recharge dans le réseau Ford européen au cours des trois prochaines années afin de rendre la recharge simple et accessible à tous.

La Mustang Mach-E, 100% électrique, est le fer de lance d’une gamme de véhicules électrifiés Ford en pleine expansion et constitue l’un des 18 nouveaux véhicules électrifiés que la société introduira en Europe avant la fin de l’année 2021.

Campagne de sensibilisation

Citoyen avant tout, le site accompagne ses articles avec un rappel des gestes basiques à suivre pour éviter la propagation du Covid-19 (Coronavirus). Et n’oubliez pas de limiter vos déplacements au maximum et de rester chez vous.