Le développement de l’hypercar Mercedes-AMG Project ONE entre dans une nouvelle phase avec plusieurs modèles de pré-production quittant les bancs d’essais pour pratiquer désormais des tours rapides sur circuit d’essai et du centre technologique à Immendingen.

Pour la première fois, les chefs de projet ont autorisé les essais du groupe motopropulseur hybride très complexe avec sa puissance totale de plus de 735 kW (1000 ch).

Outre le programme d’essais dynamiques et quelques améliorations apportées à la maniabilité de la voiture, les travaux de développement se concentrent sur son aérodynamique active. L’interaction complexe entre les différents composants actifs tels que les auvents, les sorties d’air dans les ailes avant ou le grand aileron arrière confirme désormais son efficacité dynamique en virage en dehors de la soufflerie.

Mercedes-AMG est en passe de franchir une nouvelle étape dans l’histoire de l’automobile avec la Project One, en atteignant une nouvelle dimension de conduite et de performance pour un véhicule de route. L’adaptation d’un groupe propulseur complet de Formule 1 pour une hypercar avec homologation routière doit offrir des performances quotidiennes parfaites et être capable de rouler en mode tout électrique, représentait un défi de taille. En ce qui concerne de nombreux aspects, tels que le niveau de bruit, l’équipe de développement s’est aventurée en territoire inexploré avec ce projet, travaillant avec une grande ténacité et une expertise technique exceptionnelle pour trouver des solutions qui pourraient être développées jusqu’à la série.

Parallèlement aux tests dynamiques approfondis, les travaux de développement associés se poursuivent également sur cet extraordinaire véhicule hybride de Mercedes-AMG. Les différents systèmes du véhicule sont méticuleusement mis à l’épreuve sur les bancs d’essais moteurs et dans le simulateur interne. La prochaine étape de ce vaste programme de tests et de développement est déjà claire : les performances de la Project ONE seront testées sur la boucle nord du Nürburgring.







PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.