Mercedes-AMG dévoile le restylage de la E 63 4MATIC+, dans ses deux versions Berline et Break, chargé de nouveautés.

La calandre spécifique AMG, les phares multifaisceaux à LED plus plats, la jupe avant remodelée façon Jet Wing avec trois grandes entrées d’air, splitter avant mais surtout l’entrée d’air de refroidissement centrale plus grande caractérisent la face avant de la E 63 4Matic+. De profil, on notera les nouvelles jantes en alliage léger de 19 pouces à 10 rayons optimisées sur le plan aérodynamique et disponibles en noir grand brillant ou en gris tantale grand brillant. Le modèle S est équipé de série de nouvelles jantes en alliage léger de 20 pouces à 5 doubles branches, également optimisées sur le plan aérodynamique. L’arrière de la Berline adopte deux nouveaux feux arrière plus plats, avec désormais deux sections visuellement reliés à une baguette enjoliveuse en chrome grand brillant sur le dessus. Sur le break, cette baguette décorative s’étend encore plus loin jusqu’à l’extrémité des feux arrière extérieurs. Leur forme est inchangée, mais affiche un nouveau design intérieur dans le look de la berline. L’aileron sur le couvercle de coffre de la berline est peint dans la couleur du véhicule ou conservée en fibre de carbone avec le Pack extérieur AMG carbone II en option. La jupe arrière remodelée, les doubles sorties d’échappement au nouveau design en titane mat avec rainures à l’extérieur et à l’intérieur sur le modèle S et le diffuseur noir grand brillant, également relooké, avec deux ailettes longitudinales complètent les retouchs stylistiques. Enfin, le gris graphite métallisé, l’argent métallisé high-tech et le magno bleu brillant font partie des nouvelles couleurs de carrosserie disponibles.

D’autres accents individuels peuvent être définis avec le Pack Nuit AMG en option. Les boîtiers de rétroviseurs extérieurs, les encadrements de vitres, l’insert décoratif dans les longerons ainsi que les éléments de garniture dans les jupes avant et arrière sont gardés ici en noir grand brillant. Il y a aussi des éléments de garniture d’échappement en chrome noir. La grille de radiateur spécifique AMG est également disponible dans un design sombre. Exclusivement disponible pour les modèles de la série 63, le Pack extérieur AMG carbone I comprend un splitter avant, un insert décoratif dans le longeron et l’élément de garniture dans la jupe arrière en fibre de carbone. Le Pack extérieur AMG carbone II ajoute des reflets individuels avec des coques de rétroviseurs et un déflecteur sur le couvercle de coffre (Berline) en fibre de carbone.

Au sein de l’habitacle, les sièges AMG revêtus de cuir nappa sont dotés d’un design spécifique à AMG avec plaquette « AMG » dans les dossiers des sièges avant et des sièges AMG Performance avec appuie-tête intégrés et un maintien latéral encore amélioré peuvent également être commandés sur demande. Les chefs de produits ont encore affiné l’habitacle de la version S, y compris une garniture en cuir nappa pour le tableau de bord et les lignes de ceinture ainsi que les ceintures de sécurité en gris cristal. Le cuir nappa en noir/gris titane perle avec surpiqûres contrastées jaunes est une nouvelle sellerie spécifique AMG

Une des principales nouveautés est le nouveau volant AMG Performance, à deux branches et ses boutons intégrés sans jointures, en microfibre DINAMICA ou dans une combinaison de cuir et de microfibre DINAMICA, avec chauffage du volant sur demande . Le pourtour du volant renferme un film de capteurs capacitifs permettant de détecter la présence de mains sur le volant. Si le conducteur n’a pas les mains sur le volant pendant un certain temps, un avertissement est émis qui finit par déclencher l’assistant d’arrêt d’urgence actif si le conducteur demeure inactif.

Un autre point fort est le système d’infodivertissement MBUX avec écran et pavé tactiles, la commande vocale intelligente et les affichages et réglages spécifiques AMG. Dans le modèle de base, les moniteurs mesurent 10,25 pouces en diagonale, sur le modèle S, des écrans de 12,25 pouces sont intégrés de série. Pour l’affichage du combiné d’instruments, le client peut basculer entre les trois styles d’affichage AMG « Modern Classic », « Sport », « Discret » et « Supersport ». Le mode « Supersport » est particulièrement frappant avec un compte-tours central et rond et des affichages horizontaux présentés en perspective à gauche et à droite du compte-tours.

Associé à la boîte de vitesses AMG SPEEDSHIFT MCT 9 rapports, le moteur V8 biturbo AMG de 4,0 litres est le cœur de la E 63 S 4MATIC+ avec une puissance de 571 ch et un couple de 750 Nm pour le modèle de base, la version S profitant d’une puissance de 612 ch et 820 Nm de couple et afficher un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes contre 3,5 secondes pour la variante de base.

Suspension spécialement développée, transmission intégrale variable AMG Performance 4MATIC+ avec mode dérapage (Drift) et différentiel de blocage sur l’essieu arrière sont également a relevés parmi les dotations de la E 63 S 4MATIC+.

