La présentation prévue demain de la Mazda3 Turbo a pris un coup de canif suite à un levé de voile signé par la branche mexicaine de la marque japonaise.

La nouvelle Mazda3 Turbo est une réalité avec cette fuite/erreur de Mazda Mexique qui a dévoilé les détails de ce millésime qui se caractérise par une motorisation turbo 2.5 litres offrant une puissance de 230ch et 420Nm de couple associé à une boîte de vitesse automatique à six rapports ainsi qu’à la transmission intégrale de série.

Esthétiquement, la Mazda3 Turbo adopte des détails spécifiques à l’image des jantes en alliage de 18″ et des détails en noirs sur certaines parties à l’exemple des rétroviseurs pour rehausser son aspect sportif. Feux lex avant et arrière, toit panoramique, palette au volant, système audio Bose et plusieurs aides à la conduite sont également de la partie.

