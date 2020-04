Le 4ème jour du 4ème mois est désormais une célébration annuelle de la marque américaine Jeep et du savoir-faire tout-terrain et est appréciée des propriétaires de Jeep dans le monde entier.

Maintenant dans sa cinquième année, la journée Jeep du 4X4 atteste de l’invention du SUV par Jeep et des 80 ans d’évolution et d’innovation qui ont suivi, durant lesquelles la marque est devenue synonyme d’aventures en tout-terrain, symbolisant l’essence même de la liberté, l’esprit d’aventure et la capacité à franchir des obstacles.

Cette année, la journée Jeep du 4X4 s’est concentré sur l’attitude « Go anywhere, Do anything » attachée au badge « Trail Rated », un hommage réservé aux modèles les plus compétents de la gamme Jeep. Avant d’obtenir cette certification, chaque modèle Jeep est poussé au maximum de ses limites pour évaluer ses performances dans cinq domaines importants : la traction, le passage de gué, la maniabilité, l’articulation et la garde au sol. C’est uniquement quand un modèle Jeep réussit brillamment tous ces test qu’il est apte à recevoir une telle certification.

Même si la soif d’aventures est limitée par la situation difficile que nous connaissons aujourd’hui, la marque célèbre la journée 4X4 dans l’esprit de renforcer encore plus le lien avec sa communauté, afin de partager des pensées positives. Sur les réseaux sociaux, la marque Jeep offre aux « Jeepers » l’opportunité de participer à plusieurs challenges indoor, dans le plus pur style Jeep.

Que signfie « Trail Rated » ? De l’Argentine à la Zambie et partout ailleurs, la certification « Trail Rated » de la marque Jeep est bien plus qu’un simple badge. C’est une méthodologie, une garantie et une norme reconnue pour des capacités tout-terrain éprouvées. Les véhicules Jeep homologués « Trail Rated » sont soumis à une série de tests exténuants conçus pour prouver les performances hors route sur les terrains les plus exigeants du monde.

Le processus de test commence dans les départements de recherche et développement de Jeep, se poursuit dans les températures glaciales du nord du Michigan et se termine dans les rochers du Rubicon Trail – la piste d’essais tout-terrain la plus difficile au monde. Le badge « Trail Rated » certifie que le véhicule a été conçu pour réussir les cinq catégories de tests de performance de Jeep afin de répondre au niveau le plus élevé d’exigences tout-terrain sur un véhicule de production.

« Trail Rated » est une méthodologie de pointe établie initialement par le Nevada Automotive Test Center (NATC) et l’équipe R&D de Jeep pour mesurer objectivement les performances tout-terrain de tous les véhicules Jeep. Grâce à une combinaison de tests sur différentes pistes d’essais, ainsi que des tests d’évaluation simulés par ordinateur, cette méthodologie fournit une mesure reproductible, cohérente et fiable des performances tout-terrain.































