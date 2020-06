La Jaguar I-PACE propose à présent un nouveau système d’infodivertissement rapide dénommé Pivi Pro ainsi qu’un temps de recharge à domicile amélioré.

Depuis ses débuts, la I-PACE a remporté plus de 80 prix dans le monde, y compris les titres 2019 de Voiture Mondiale de l’Année, le World Car Design of the Year (Design Automobile Mondial de l’Année), et le World Green Car (Voiture Verte de l’Année), confortant son prestige comme la Jaguar qui a bousculé toutes les habitudes pour devenir la première et la meilleure voiture électrique de sa catégorie.

La Jaguar I-PACE s’équipe à présent d’encore plus de technologie et est la première Jaguar à offrir le nouveau système d’infodivertissement Pivi Pro, hérité du nouveau Defender, qui se veut aussi intuitif à l’utilisation qu’un Smartphone. Disposant d’écrans tactiles supérieurs et inférieurs de 10″ et 5″, Pivi Pro est rapide et pratique avec un système de navigation amélioré, spécifique EV, capable de préciser la disponibilité des stations de recharge aux alentours, leurs tarifs et combien de temps vous prendra la recharge (selon les marchés). Autres nouveautés, un pad de recharge sans fil, placé en dessous de la console centrale, nouvelle caméra 3D surround qui procure une vue à 360°, le rétroviseur intérieur ClearSight ainsi qu’une climatisation améliorée dotée d’un nouveau système de filtrage pour purger l’habitacle des allergènes et des particules fines.

La I-PACE dispose à présent d’un chargeur embarqué de 11 kW en série, ce qui permet aux usagers ayant accès à l’électricité triphasée des recharges nettement plus rapides avec la connexion à une borne murale de 11 kW, chaque heure de recharge prodigue une autonomie de 53 km, tandis qu’une recharge complète, batteries totalement vides, ne réclame plus que 8 heures 40.

Pour accompagner cette mise à jour, qui n’est pas un facelift on s’entend, Jaguar offre à son SUV 100% électrique un maillage de la calandre en finition Atlas Chrome de série ainsi qu’une nouvelle option Bright Pack qui ajoute un contour de calandre Noble Chrome, des coques de rétroviseurs extérieurs Atlas Grey, des cadres de vitres Satin Chrome et le diffuseur arrière Atlas Grey. La nouvelle option Black Pack est améliorée par l’application d’une finition noire brillante sur les logos de motorisations, de modèle et sur le leaper Jaguar. Enfin, le nuancier, revu, comporte maintenant des couleurs comme le Caldera Red, le Portofino Blue ou le Eiger Grey.

