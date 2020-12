La nouvelle Hyundai i20 vient de recevoir le Volant d’or de «Bild am Sonntag» et «Auto Bild» récompensant la meilleure voiture de la catégorie «jusqu’à 25’000 euros».

La nouvelle Hyundai i20 s’est montrée la meilleure dans les catégories «confort», «respect de l’environnement», «Connected Car» et «coûts». Et elle a remporté la victoire finale avec un total de 545 points, devant la concurrente (537 points). La conclusion des essayeurs est tout aussi positive: «Les performances de la All-New i20 sont excellentes et l’effort technique effectué par Hyundai dans la catégorie des petites voitures est remarquable.»

Le système moderne d’infotainment avec un écran de contrôle tactile pouvant atteindre jusqu’à 10,25 pouces, la commande vocale et les nombreux systèmes d’assistance, qui constituent une nouvelle référence dans la classe des petites voitures, ont contribué à la victoire globale. L’essai a également mis positivement en avant son système hybride 48 volts qui permet à la All-New Hyundai i20 de circuler en mode roue libre pour économiser du carburant. La nouvelle petite Hyundai bat également ses concurrentes sur le plan des coûts comparés, d’autant plus qu’elle bénéficie d’une garantie de cinq ans sans limite de kilométrage.

Une version sportive N Line disponible dès le printemps 2021

D’origine, la Hyundai i20 est équipée d’une alarme, d’un système de freinage anti-multicollisions, de six airbags, du système d’appel d’urgence automatique eCall, d’assistants de maintien de voie et de contrôle de la vigilance, d’un assistant de freinage d’urgence autonome avec avertisseur de collision frontale et détection des piétons, d’un assistant des feux de route et de la reconnaissance intelligente des panneaux routiers.

