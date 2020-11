La Honda e, premier véhicule électrique de Honda en Europe, a été nommée «German Car of the Year 2021» (GCOTY) devenant ainsi le premier véhicule de marque japonaise à recevoir ce titre.

Cette dernière récompense, conjuguée à celle de la catégorie «Nouvelle énergie», s’inscrit dans une suite de distinctions prestigieuses décernées à la Honda e depuis son lancement au printemps 2020 avec notamment, la plus haute distinction aux Red Dot Design Awards.

Les différents prix GCOTY sont décernés par un jury composé de journalistes automobiles allemands de grande notoriété. Le jury teste et examine les récents véhicules en les classant selon des critères de maniabilité, de caractéristiques de conduite, de pertinence sur le marché et d’innovation. Les gagnants des cinq catégories – Compact, Premium, Luxe, Nouvelle Énergie et Performance – s’affrontent ensuite pour désigner un vainqueur général.

«La Honda e est la première voiture japonaise à remporter le prix de la ‘Voiture allemande de l’année’. C’est un grand honneur et nous sommes extrêmement fiers de le recevoir», a déclaré Katsuhisa OKUDA, CEO et président de Honda Motor Europe. «Depuis son lancement, la Honda e est plébiscitée par les clients et les médias. Elle est l’exemple parfait d’un produit aux lignes uniques, doté d’une technologie de pointe et d’une connectivité intelligente d’avant-garde qui permet à ses propriétaires de rester en phase avec leur environnement quotidien. Nous sommes très heureux d’avoir reçu ce prix.»

«La Honda e représente un nouveau style de mobilité où la voiture joue un rôle central dans la création d’un lien continu entre les différents aspects de la vie quotidienne», a ajouté Tomofumi ICHINOSE, chef de projet Honda e. «La Honda e a été conçue pour être le meilleur véhicule urbain en réponse aux problèmes environnementaux, en particulier dans les zones d’habitation denses. Sa conception a constitué un défi majeur mais ce fut gratifiant d’envisager un meilleur avenir dans lequel la Honda e jouerait un grand rôle. Les membres de l’équipe et moi-même sommes ravis de recevoir ce prix car il concrétise l’importance de la vision qu’incarne cette voiture.»

Ce prix vient conforter le succès de la Honda e et augmenter sa reconnaissance dans toute l’Europe.

Au Royaume-Uni, la Honda e a triomphé dans la catégorie «Meilleure voiture britannique» lors des Autocar Awards 2020 mais aussi dans la catégorie «Meilleure technologie automobile», et a récemment été titrée «Petite voiture/urbaine de l’année» lors des News International Motor Awards 2020.

En Allemagne, la Honda e, lors des EuroCarBody Awards 2020 organisés par Automotive Circle, a également remporté le titre de Voiture allemande de l’année quelques mois à peine après avoir reçu deux prestigieux prix Red Dot pour sa ligne exceptionnelle y compris le très convoité «Best of the Best 2020». La Honda e est actuellement exposée au Red Dot Design Museum, musée de renommée mondiale à Essen en Allemagne.

En Belgique, la super-mini électrique urbaine de Honda a été nominée pour un prix Autogid Magazine dans la catégorie «Petite électrique». Elle est également en lice pour le prix de la «Voiture hongroise de l’année» après avoir été nommée «Nouvelle voiture / Nouveauté la plus rafraîchissante» par Vezess.hu l’an dernier.

Ailleurs en Europe, la Honda e a été nominée aux Axel Springer Motor Awards en Espagne dans la catégorie «Petites voitures» et en Italie dans la catégorie «Voiture de l’année» du magazine Quattroruote. Parallèlement au Danemark, la voiture a été nominée dans la catégorie Voiture de l’année 2021.

