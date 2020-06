Ford dévoile la Mustang MACH 1 (lire Mach WON), une édition limitée en hommage au pack spécial des années 70, forte d’un V8 5.0 L d’une puissance de 480 chevaux.

Disparue à la fin des années 70 avec la seconde génération, la Mustang Mach 1 rejoindra donc le catalogue d’une sixième génération sur le départ, elle qui devra se renouveler en 2022-2023 mais qui reste leader des ventes de Coupé sportif, et prend base sur la variante GT, et remplacer éventuellement la Bullit comme édition limité dont elle hérite du V8 5-litres qui développe 480 chevaux, soit 20 de plus que la version GT standard, le tout grâce à un collecteur d’admission dérivé de celui de la GT350.

Cette Mustang Mach 1 est donc animée par le V8 5.0L de 480 chevaux et 570 Nm de couple, associé à une boîte manuelle Tremec à six rapports de la Shelby GT350, la boîte automatique SelectShift à 10 rapports étant en option et profite d’un système de refroidissement spécifique qui, conjugué au collecteur d’admission et l’adaptateur de filtre à huile, augmente la capacité de refroidissement de l’huile moteur de 50%.

Esthétiquement, cette nouvelle mouture se pare d’entrées d’air circulaires sur la calandre supérieure en deux parties, clin d’œil au phares de la première Mach 1 qui étaient positionnés au même endroit. De par sa position d’édition limitée, la Mustang Mach 1 s’offrira également des grilles supérieure et inférieur au motif spécifique. Flanquant le fasciés, de nouvelles grilles latérales se positionnent sous chaque clignotant et un “Poney” magnétique à faible brillance est centré sur la grille. Bien sûr, il ne pouvait pas manquer la fameuse bande noir parcourant le capot tandis que les coques de rétroviseurs magnétiques à faible brillance et le becquet arrière noir rehaussent l’image musclée et audacieuse. De profil, les bandes noirs en bas de caisses et des jantes de 19″pouces à cinq rayons en aluminium peint en noir sont une version moderne des roues classiques de style Magnum 500. L’arrière se démarque par des sorties d’échappement massif et un aileron qui n’est pas sans nous orienter vers le Shelby GT350

The Speed of Sound Returns It’s pronounced ‘Mach Won.’ Introducing the all-new 2021 Ford Mustang Mach 1, the pinnacle of Mustang 5.0-liter style and performance. Publiée par Ford Mustang sur Mardi 16 juin 2020

L’intérieur présente un tableau de bord Dark Spindrift unique avec des accents en aluminium alors que, pour les modèles dotés de cuir, les sièges en ébène avec une bande accentuée font allusion à l’héritage de Mach 1. Les autres améliorations intérieures comprennent de nouvelles plaques de seuil de porte, un écran de démarrage mis à jour sur le tableau de bord de 12,3 pouces et un badge gravé qui affiche le numéro de châssis unique du véhicule.

