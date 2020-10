Du haut de ses 9 ans de vie, la troisième génération de la Fiat Panda s’offre un nouveau passage au lifting pour fêter ses 40 ans d’histoire.

La Nouvelle Panda célèbre ses 40 premières années et pour ce faire, Fiat “renouvelle” son icône fonctionnelle et agrandit la famille avec la Nouvelle Panda Sport. La gamme comprend désormais 5 niveaux de finition, pour représenter les trois nouvelles âmes du modèle. Pour les personnes sensibles au style citadin : l’âme « Life » avec les finitions Panda et City Life. Pour celles et ceux qui préfèrent une vie dynamique et pleine de caractère : l’âme « Sport » avec la nouvelle version Sport. Et pour celles et ceux qui ont envie de voyager : l’âme « Cross » avec les finitions City Cross et Cross.

Les nouvelles versions Panda et City Life

La première variante du nouveau monde urbain de la Panda est le niveau de finition « Life », la porte d’entrée de la gamme: une voiture accessible remplie de solutions intelligentes, la rendant idéale pour tout type de voyage ou de trajet. La deuxième version est la véritable nouveauté de cette gamme: la Nouvelle Panda City Life, la cheville ouvrière de la gamme, destinée à ceux qui recherchent le meilleur rapport entre le prix et la substance du produit dans une voiture de ville, sans sacrifier un style attrayant et distinctif. Le design de la Panda City Life comprend de nouveaux pare-chocs avant, un tout nouvel insert dans les jupes latérales et les nouvelles roues « Life » de 15″, une combinaison parfaite avec les différents éléments noirs contrastants inclus de série: des rails de toit aux bandes de protection latérales, des coques de rétroviseurs aux poignées extérieures. L’âme urbaine est également mise en valeur à l’intérieur de l’habitacle, qui comprend des sièges gris bicolores et un tableau de bord anthracite, la climatisation manuelle et le système Uconnect avec radio DAB, Technologie Bluetooth 2.1 et un support spécial pour smartphone installé sur le tableau de bord (avec la nouvelle radio à écran tactile 7″ avec système numérique DAB, configurée pour Apple CarPlay et compatible avec Android Auto™ et support pour smartphone sur demande).

La toute nouvelle Panda Sport, pour les clients au style de vie dynamique

Destinée à une clientèle jeune et dynamique attirée par un style sportif et de caractère, la Nouvelle Panda Sport vient compléter la « famille Fiat Sport ».

La nouvelle version est immédiatement reconnaissable à son esthétique distinctive: les nouvelles jantes en alliage bicolores de 16″ avec enjoliveurs noirs et rouges; les poignées de porte et les coques de rétroviseurs de la même couleur que la carrosserie, sur demande en noir brillant associé à un noir toit (en option) et le logo chromé exclusif « sport » sur les ailes avant, au-dessus de l’indicateur de direction. Une nouvelle et exclusive livrée gris mat est également disponible.

Les mêmes caractéristiques audacieuses peuvent également être trouvées dans les intérieurs, où les points forts incluent le nouveau tableau de bord de couleur titane, des panneaux de porte spécifiques en éco-cuir, un ciel de toit noir et de nouveaux sièges avec un revêtement gris foncé et des surpiqûres rouges. Pour le client qui souhaite une image encore plus audacieuse, la Nouvelle Panda Sport peut être équipée à la demande du Pack Pandemonio – un hommage au kit lancé en 2006 sur le Panda 100 HP – qui comprend des étriers de frein rouges, des vitres surteintées et le nouveau volant en techno-cuir avec surpiqûres rouges.

Enfin, les fonctionnalités de série incluent la nouvelle radio à écran tactile de 7’’ avec système numérique DAB, configurée pour Apple CarPlay et compatible avec Android Auto, et un support pour smartphone.

Les versions Cross et City Cross destinées aux amateurs de liberté

La troisième âme de la Nouvelle Panda est « Cross », disponible dans les versions City Cross et Cross, avec un caractère distinctif et tout-terrain. Les deux versions sont disponibles avec une transmission 4×2 ou 4×4.

Concrètement, la Nouvelle Panda City Cross a été conçue pour les clients à la recherche d’une citadine au look SUV, à un prix accessible: c’est donc un véhicule permettant de faire une pause dans la routine quotidienne, pour se plonger dans des aventures urbaines passionnantes. Esthétiquement, le nouveau modèle est disponible avec la nouvelle livrée Ceramic Blue pastel, une combinaison parfaite avec le nouveau revêtement en techno-cuir bicolore (bleu et noir) sur les panneaux de porte et les sièges, ces derniers étant agrémentés de surpiqûres argentées. Au centre du tableau de bord se trouve la nouvelle radio à écran tactile de 7’’ (en option) et la climatisation automatique, de série. La Nouvelle Panda City Cross est complétée par des feux de jour à LED et des détails esthétiques noirs, comme les barres de toit et les bas de caisse, qui accentuent son look urbain.

Enfin, la nouvelle gamme est complétée par la Nouvelle Panda Cross, le niveau de finition haut de gamme avec un caractère et une apparence tout-terrain et le meilleur équipement pour ceux qui veulent une voiture tout compris. Il comprend des nouvelles roues de 15″, un double crochet de remorquage rouge sous la calandre du pare-chocs, une peinture chromée pour les plaques de protection, ainsi que des rails de toit et des protections latérales portant l’inscription « Cross » en relief.

La large gamme d’équipements de série comprend des capteurs de stationnement arrière, la climatisation automatique, un volant en cuir, de nouveaux panneaux de portière en techno-cuir noir, un nouveau tableau de bord « woody » en matériaux recyclés et un nouveau système d’écran tactile Uconnect de 7″ avec radio numérique DAB, prévue pour Apple CarPlay et compatible avec Android Auto et un support pour smartphone. Autres nouveautés: des sièges bicolores conçus dans un souci de durabilité, dont le revêtement central est filé avec un tissu spécial écologique avec au moins 37’’ de plastique recyclé récupéré sur la terre. Les sièges sont ornés de tissu aux surpiqûres latérales marron, de détails en éco-cuir et d’un logo « Cross » spécifique.

Nouvelle génération d’infotainment

Pour la première fois sur le modèle, on trouve le nouveau système Uconnect, avec un écran tactile de 7’’, une radio numérique DAB, configurée pour Apple CarPlay et compatible avec Android Auto™ et le support pour smartphone. L’Apple CarPlay intègre parfaitement le smartphone à l’écran, afin que les utilisateurs puissent passer des appels, accéder à leur musique, envoyer et recevoir des messages, obtenir des itinéraires en fonction des conditions de circulation et bien plus encore, tout en restant concentrés sur la route à tout moment.

Le nouveau moteur Mild Hybrid est à présent disponible sur toutes les versions

Lancée en février sur la Panda Hybrid Launch Edition, la série spéciale exclusive qui a fait ses débuts en même temps que la 500 Hybrid Launch Edition, la technologie Mild Hybrid est maintenant disponible dans la Nouvelle Panda, offrant tous les avantages d’une conduite hybride accessible, grâce à un moteur efficient, compact et léger. En bref, il s’agit de la meilleure solution pour une voiture de ville et elle s’inscrit parfaitement dans la démarche de Fiat, pionnier de la technologie respectueuse de l’environnement et innovateur de la mobilité.

Le moteur essence Mild Hybrid associe le nouveau moteur 3 cylindres 1 litre de 70 ch (51,5 kW) conforme à la norme Euro 6D Final de la famille FireFly à un moteur électrique BSG (Belt-integrated Starter Generator). Ce dernier récupère l’énergie lors du freinage et de la décélération, la stocke dans une batterie au lithium d’une capacité de 11 Ah, et l’utilise, à une puissance de pointe de 3,6 kW, pour redémarrer le moteur en mode Stop & Start et pour aider à l’accélération.

Par rapport au 1.2 69 ch Fire, le moteur Mild Hybrid de la Panda améliore le rendement énergétique et réduit les émissions de CO2 jusqu’à 30%, garantissant les mêmes performances et assurant un très haut niveau de confort, même au redémarrage. Le système BSG permet également au moteur à combustion interne de redémarrer très silencieusement et sans vibrations après un arrêt.

La transmission reprend la nouvelle boîte de vitesses à 6 rapports, conçue pour optimiser davantage la plage d’utilisation du moteur. La Nouvelle Panda Hybrid permet également aux clients d’accéder à tous les avantages de l’homologation des véhicules hybrides, qui – selon les réglementations locales – incluent la liberté d’accès et de circulation dans les centres ville, un parking moins cher en ville et des allègements fiscaux.

Le pack D-Fence by Mopar

Sur demande, la Nouvelle Panda peut également être équipée du nouveau pack D-Fence by Mopar, composé de trois dispositifs pour une hygiène optimale de la voiture: un filtre qui empêche les impuretés de pénétrer dans la voiture, bloque les particules et pratiquement 100% des allergènes, et réduit la formation de moisissures et de bactéries de 98%; un purificateur de l’air à l’intérieur de l’habitacle, qui filtre les microparticules telles que le pollen ou les bactéries; et une lampe UV pour nettoyer toutes les surfaces de contact des voitures: le volant, le levier de vitesses et les sièges.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique