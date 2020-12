Dévoilée en septembre dernier, Nouvelle Dacia Sandero s’impose d’ores et déjà comme le « Good Deal » de l’année 2020 aux Automobile Awards.

Véhicule le plus vendu à particulier en Europe depuis 2017 et en France depuis 2016, la nouvelle Dacia Sandero propose un habitacle redessiné, de nouveaux matériaux, des équipements malins et inédits, ainsi que des motorisations essences et ECO-G (GPL) de dernière génération. Sa nouvelle plateforme permet d’améliorer encore : habitabilité, confort, sécurité et agrément de conduite. Parce qu’elle répond aux vrais besoins de ses clients, elle est l’incarnation de l’ADN Dacia : une voiture essentielle et contemporaine au juste prix avec un prix de départ (en Europe) de 8 690 € TTC.

“La recette de Dacia est d’apporter le meilleur compromis entre le juste contenu et le juste prix. Nous sommes très reconnaissants et fiers de recevoir ce prix Good Deal des Automobiles Awards pour Nouvelle Sandero car il confirme la volonté de Dacia à toujours placer nos clients au cœur de notre démarche et de nos véhicules, et ainsi rester une marque proche de ses clients, une marque honnête, une marque simple. Notre best-seller renouvelé incarne parfaitement tout l’ADN de la marque Dacia”, a déclaré, Denis le Vot, Directeur Régions, Commerce et Marketing Groupe Renault.

