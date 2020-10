Le Formentor, premier modèle exclusif de Cupra, devient la nouvelle voiture officielle du WPT et sera exposé lors des tournois du circuit professionnel de padel.

Après avoir commencé la production de la CUPRA Formentor dans l’usine de Martorell, CUPRA a décidé de renforcer la visibilité du premier véhicule conçu et développé exclusivement pour la marque. Ce nouveau modèle devient ainsi la voiture officielle du World Padel Tour (WPT), il sera exposé lors des tournois du circuit professionnel de padel. En outre, les cinq ambassadeurs CUPRA prendront le volant d’une version personnalisée du Formentor.

La nomination de la CUPRA Formentor comme voiture officielle du WPT a été officialisée lors du tournoi qui s’est tenu à Barcelone, en présence d’Antonino Labate, Directeur de la Stratégie, du Développement Commercial et des Opérations de CUPRA, et de Ramón Agenjo, Président du WPT.

À propos de cette annonce, M. Labate a déclaré « Le Formentor représente l’essence même de CUPRA, une marque jeune en pleine croissance qui s’identifie fortement à la success story du padel. Notre présence dans ce sport nous permet de toucher un public avec lequel nous partageons la passion, la détermination et la sportivité, ainsi qu’un style de vie contemporain. Nous voulons dépasser notre objectif initial de doubler notre volume de ventes avec ce nouveau modèle, et atteindre de nouveaux marchés à l’international. Et nous voulons que le World Padel Tour nous accompagne dans cette expansion ».

De plus, Ramón Agenjo, Président du WPT, a souligné : « C’est une grande fierté pour nous de faire partie de cette aventure unique aux côtés d’une marque aussi renommée. Nous retrouvons dans le nouveau projet de CUPRA de nombreuses valeurs et principes qui ont inspiré le World Padel Tour depuis sa création : la passion pour le sport, la nécessité d’offrir une qualité exceptionnelle et la volonté de satisfaire les clients les plus exigeants. Le lancement de la CUPRA Formentor, le premier modèle exclusif de la marque, ne pouvait trouver meilleur compagnon de voyage que la compétition professionnelle qui connaît la plus forte croissance du siècle”.

CUPRA dans le monde du padel

Cette annonce s’inscrit dans l’accord entre CUPRA et le World Padel Tour. En effet, l’année dernière, la marque automobile est devenue le sponsor premium de toutes les compétitions officielles du WPT jusqu’en 2021. Les fans de Padel pourront ainsi découvrir la CUPRA Formentor exposée à côté du court central pendant les matchs.

La présence de CUPRA dans le monde du padel est également visible sur les courts. La marque a formé une équipe unique d’ambassadeurs composée de Fernando Belasteguín, Pablo Lima, Alejandro Galán, Alejandra Salazar et Ariana Sánchez. Ces cinq athlètes, qui figurent parmi les dix meilleurs joueurs de padel au monde, portent tous le logo CUPRA lors des tournois du circuit professionnel : « Comme tout membre de la tribu CUPRA, j’étais impatient de prendre le volant du Formentor. Je suis convaincu que ce modèle est la voiture parfaite pour mon style de vie, car il associe l’espace d’un SUV avec la sportivité d’un coupé. Je suis impatient de la conduire dans les rues de Barcelone » a déclaré Fernando Belasteguín.

À la fin de l’année dernière, CUPRA a renforcé sa présence dans le monde du padel en devenant le sponsor principal de la Fédération internationale de padel (FIP). Cette collaboration vise à soutenir l’expansion internationale de la pratique et son développement professionnel.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique