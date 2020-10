Après des mois d’attente, la Bugatti Chiron Pur Sport traverse États-Unis et poursuit sa tournée à travers la Californie avec le nouveau partenaire de la marque, Bugatti Newport Beach.

Après une première étape à Los Angeles, , la nouvelle Buggati Chiron Pur Sport est maintenant en visite dans le compté d’Orange avec ses plages majestueuses, des propriétés impressionnantes tout le long de la côte et un port plein de superyachts.

Bugatti Newport Beach, qui est devenu partenaire de la marque de luxe française à la fin de l’année 2018, a récemment déménagé de Newport Beach vers une toute nouvelle salle d’exposition plus grande à Irvine, en Californie. Situé directement à côté du Pacific Coast Highway, c’est le point de départ idéal pour les enthosiastes d’hypersportives pour participer à l’un des nombreux événements automobiles organisés dans la région le week-end. « C’était un honneur pour nous d’accueillir la Chiron Pur Sport chez Bugatti Newport Beach. Nos clients attendent avec impatience notre événement de conduite qui démontrera à quel point ce véhicule est adapté, non seulement à leur style de vie, mais aussi à leur style de conduite, » déclare Rick Ahumada, Bugatti Newport Beach brand manager.

« Grâce au temps magnifique, la culture automobile du sud de la Californie a gagné en importance ces dernières années. Avec Bugatti Newport Beach, nous sommes heureux d’avoir gagné un nouveau partenaire Bugatti compétent, » a déclaré Cedric Davy, Chief Operating Officer, Bugatti of the Americas. « L’engagement de longue date du concessionnaire au sein de la communauté automobile californienne est bien connu et a déjà contribué au succès significatif de notre marque dans la région. »

Newport Beach est la troisième de seulement huit étapes aux États-Unis. La Chiron Pur Sport se dirigera ensuite vers la côte est des États-Unis, vers Connecticut, New York et le Floride.

