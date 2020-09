Après avoir conquit l’Europe, la Chiron Pur Sport poursuit maintenant son voyage exclusif aux États-Unis d’Amérique et débute son périple de huit étapes par l’impressionnante métropole de Los Angeles.

Los Angeles, la ville des stars et des millionnaires, la ville de l’industrie du cinéma et de la musique, la ville du Walk of Fame. Quel meilleur point de départ la Chiron Pur Sport aurait-elle pu choisir pour sa tournée aux États-Unis, après avoir fait de même en Europe ? Avec en toile de fond la ligne d’horizon du centre-ville de Los Angeles, l’hypersportive se présente sous son meilleur jour. Après l’annulation de sa première mondiale en raison de la pandémie de Covid-19 en mars, les clients de Bugatti de l’autre côté de l’océan Atlantique attendaient avec impatience de voir enfin de leurs propres yeux le tout nouveau produit du constructeur français de voitures de luxe.

« Nous sommes très heureux de pouvoir enfin présenter physiquement la Chiron Pur Sport à nos clients américains. Les caractéristiques de conduite de la Pur Sport offrent une toute nouvelle dimension, ce qui attire non seulement les propriétaires actuels de Bugatti mais aussi des nouveaux intéressés. Les réactions sont très positives », déclare Cedric Davy, Chief Operation Officer Bugatti of the Americas. « Les équipes de Bugatti Beverly Hills et de Bugatti San Diego sont fières de présenter la spectaculaire Chiron Pur Sport. La Pur Sport, née de la volonté constante de Bugatti de concevoir et de construire les meilleures voitures, en a créé une qui peut non seulement conquérir la rue, mais aussi le plus difficile des circuits de course. En tant que Partner of Excellence, nous sommes honorés de faire partie de l’une des marques automobiles les plus emblématiques du monde », déclare Tim O’Hara, General Manager, Bugatti Beverly Hills.

Après son séjour dans la Cité des Anges, la Chiron Pur Sport poursuivera son périple à travers la Californie du Sud, puis se dirigera vers la côte Est, vers les Hamptons, Greenwich, New York et le Floride, où elle est déjà attendue avec impatience.







