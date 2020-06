Pour ses deux dernières présentations en Allemagne, la Bugatti Chiron se laisse admirer deux autres métropoles impressionnantes, Francfort et Munich.

Après Paris, Londres, Hambourg et Düsseldorf, c’est au tour de Francfort et Munich d’accueiller la tournée européenne de la Bugatti Chiron Pur Sport, une dernière fois en Allemagne, avant de continuer son chemin vers la Suisse pour finir à Genève, vilel qui devait l’accueillir lors du GIMS 2020 mais finalement annulé.

Lire aussi : Les détails techniques de la Bugatti Chiron Pur Sport

D’une part, il y a Francfort avec sa ligne d’horizon impressionnante et le flair cosmopolite du centre d’affaires allemand. De l’autre part, il y a Munich avec son centre-ville historique et son apparence chique et luxueuse. La nouvelle Chiron Pur Sport brille dans les deux environnements. C’est le groupe Dörr, un des concessionnaires spécialisé en voitures de sport les plus appréciés en Allemagne, qui gère les deux concessions. « Depuis 2011, c’est à Francfort où le groupe entier est situé, mais pour une marque comme Bugatti, c’est surtout notre site à Munich qui est particulièrement important. Le pouvoir d’achat dans le sud de l’Allemagne est énorme et la réponse de nos clients à la nouvelle Pur Sport a même dépassé nos attentes », explique Rainer Dörr, directeur du groupe Dörr. Le site à Munich est le seul endroit au monde qui soit à la fois boutique et showroom. Avec Francfort, le groupe Dörr est le deuxième partenaire Bugatti le plus puissant au monde.

Avec son aérodynamique optimisée, son rapport de transmission plus court et ses pneus entièrement reconçus, la Chiron Pur Sport est le membre le plus agile de la famille des Chiron. Elle coûtera trois millions d’euros hors taxes et sera limitée à 60 exemplaires. Sa production commencera au deuxième semestre 2020 au siège de l’entreprise à Molsheim en France.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.