BMW dévoilera le restylage des Serie 5 et Serie 6 GT (Gran Turismo) le 27 mai en première mondiale en Corée du Sud, ce qui est une “première” pour le pays du Matin calme.

La journée du 27 mai s’annonce bien chargée en informations “premium” avec pas moins de deux marques allemandes rivales qui présenteront des nouveautés le même jour, avec BMW et le restylage des Serie 5 et Serie 6 GT et Mercedes-Benz avec les déclinaisons Coupé et Cabriolet de la Classe E restylée.

La Serie 5 (G30), victime de fuites fuites ayant dévoilé les retouches de mi-vi adopte un faciès affiné et qui se rapproche du langage de la Serie 3. Les feux avant sont plus fins et adoptent une signature lumineuse plus rectiligne, la calandre reprenant le dessin des derniers modèles et un bouclier retravaillé qui n’est pas sans nous rappeler celui de la Serie 3. L’arrière se contente d’une retouche minime concernant le dessin interne et en adoptant une nouvelle signature lumineuse. De profil, on remarque de nouvelles jantes et de nouvelles teintes devraient également être de la partie.

Pour son restylage, la Serie 5 devrait bénéficier d’une hausse d’équipements et de dotations, de la mise à jour de son système d’infotainement ainsi que des évolutions mécaniques. Ainsi, on devrait retrouver l’instrumentation digitale “Live cockpit” de 12,3″ et l’écran tactile d’infodivertissement de de 10,25″. Pour sa part, la Serie 6 GT adoptera le même design avant que la Serie 5 avec la large calandre et les feux fins.

Les retouches toucheront également la M5 qui pourrait gagner un peu de puissance sur le V8 bi-turbo de 4,4 litres équipé de la technologie M TwinPower Turbo fort de 600 ch et 700 Nm de couple et de de 625 ch et 750 Nm sur la BMW M5 Competition. Reste qu’une nouvelle offre est à attendre, la dénommée BMW M5 CS au look plus agressif pare-chocs avant et arrière plus agressifs, un becquet de coffre, des prises d’air élargies et un diffuseur arrière pointu. La puissance devrait augmenter et la super berline suivra également un régime grâce à des sièges baquets, des roues et un nouvel échappement spécifiques.

Campagne de sensibilisation

Citoyen avant tout, le site accompagne ses articles avec un rappel des gestes basiques à suivre pour éviter la propagation du Covid-19 (Coronavirus). Et n’oubliez pas de limiter vos déplacements au maximum et de rester chez vous.