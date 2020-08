BMW confirme que la gamme M3 sera complétée par une version Touring dont un prototype pourra être aperçu en train de rouler dans les environs du centre de développement de Garching, près de Munich puis lors des essais sur piste sur la Nordschleife du Nürburgring.

Que diriez-vous d’un compartiment à bagages extra-large et très modulable dans une voiture de sport haute performance ? Ce qui est actuellement encore une question rhétorique deviendra bientôt une offre concrète. Quelques semaines avant la première mondiale de la toute nouvelle BMW M3 Berline, on observe de plus en plus de signes d’une diversité de modèles inégalée dans la gamme des voitures de milieu de gamme BMW M. Avec le tout nouveau Coupé BMW M4, la nouvelle Berline BMW M3 fêtera sa première mondiale en septembre 2020. Ce n’est pas non plus un secret que la nouvelle édition du Cabriolet BMW M4 suivra l’année prochaine. Cependant, des observateurs attentifs pourront bientôt apercevoir le prototype d’une nouvelle automobile à hautes performances. À Garching, près de Munich, où se trouve BMW M GmbH, on travaille à la réalisation d’un autre rêve devenu réalité : Pour la première fois dans l’histoire de la BMW M GmbH, la gamme de modèles sera complétée par une BMW M3 Touring.



Lire aussi : Les BMW M3 et M4 avec 510 chevaux de puissance

La performance spécifique à un modèle BMW M, combinée à une augmentation de l’espace disponible et à la fonctionnalité d’un modèle Touring, était auparavant exclusivement réservée à la BMW M5. Tant dans sa deuxième génération en 1992 que dans sa quatrième en 2007, la berline haute performance était accompagnée d’une Touring. Ce n’est pas la première fois que la communauté M et les développeurs de BMW M GmbH sont fascinés par l’idée de transférer ce type de carrosserie à la BMW M3. Il y a exactement 20 ans, un prototype correspondant a été lancé sur la base de la troisième génération de la BMW M3. L’objectif de l’époque était de prouver que la grande flexibilité et l’intégration sans faille de voitures de sport de haute performance avec des caractéristiques de carrosserie spécifiques pouvaient être intégrées dans le processus de fabrication de la BMW M3. La sixième génération de la BMW M3 ne se limitera pas à de simples considérations théoriques et à des séries de tests techniques sur le produit.



Le moteur 6 cylindres M TwinPower turbo sous le capot a été installé. 5 portes et un compartiment à bagages très modulable sont précisément ce que les fans de ce modèle attendaient depuis longtemps. En tant que quatrième variante du modèle, la BMW M3 Touring répond aux espoirs de tous ceux qui souhaitent pousser à l’extrême le jeu spécifique de la M, qui allie performances et aptitude au quotidien. Jamais auparavant un break n’a offert autant de plaisir de conduite et de précision. Jamais non plus une voiture de sport pur-sang n’a offert autant de fonctionnalité.



Toute autre spéculation sur le moteur et les performances est la bienvenue. Mais les essieux larges, les prises d’air avant remarquablement larges et les quatre sorties d’échappement à l’arrière ne laissent aucun doute sur le fait que l’ADN M emblématique sera pleinement perceptible malgré la nouvelle conception de la carrosserie de la voiture.



La première BMW M3 Touring n’en est encore qu’au début de son processus de développement en série d’environ deux ans. Comme pour les autres voitures de sport hautes performances BMW M, les points suivants s’appliquent également à la BMW M3 Touring : Chaque fois que le prototype a reçu le feu vert pour des essais sur la voie publique, cela signifie que le pas décisif vers la maturité de la série a été franchi. Comme pour tous les autres modèles BMW M, les essais et les réglages intensifs de la BMW M3 Touring auront lieu sur la Nordschleife du Nürburgring, car la première BMW M3 Touring est, après tout, avant tout une BMW M3.

