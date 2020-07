La présentation de la BMW iX3, modèle 100% électrique, aura lieu ce 14 juillet en format numérique, annonce le constructeur bavarois.

La version la plus efficiente de la gamme X3, sur laquelle se base cette version 100 électrique sera ainsi officiellement dévoilé (Lien) et lèvera le voile sur les détails “manquants” après plusieurs fuites ayant permis de se faire une large idée du modèle en question.

Embarquant la cinquième génération de la technologie eDrive pour une autonomie annoncée de 440 km (WLTP) que lui offre une batterie de 74 kWh, la BMW iX3 est très proche du concept le préfigurant dévoilé lors du Salon de Pékin 2018 même si les haricots se rejoignent à nouveau et qu’il adopte un bouclier plus simple. On retrouve les signes extérieurs distinctifs des modèles BMX i comme le contour bleu de la calandre et du logo à l’avant, les touches de bleu le long des jupes latérales, et un diffuseur dans la même teinte intégré à la jupe arrière.

Déjà annoncé, les jantes sont spécifiques à ce modèle et permettent, selon la marque, de diminuer jusqu’à 5% la résistance aérodynamique comparativement à celles qui équipe la version thermique, soit une réduction de la consommation d’énergie, électrique dans ce cas, de 2% WLTP, augmentant ainsi l’autonomie de 10 kilomètres.

Côté puissance, le moteur électrique offre à la BMW iX3 286 chevaux et un couple maxi de 400Nm. Pour la petite histoire, le iX3 est le premier modèle produit par le joint-venture BMW Brilliance Automotive à Shenyang, en Chine.

