La BMW iX, le nouveau fleuron technologique du groupe BMW, fait l’objet d’un programme intensif de coordination des systèmes de contrôle au nord du cercle arctique.

Un an avant sa commercialisation, prévue fin 2021, la BMW iX entame son dernier test hivernal,en Finlande, pour faire passer les moteurs électriques, la traction intégrale, la technologie de charge, le stockage haute tension et la gestion thermique le test de résistance dans des conditions de froid extrême.

Spécialement conçue pour la mobilité électrique, la BMW iX redéfinit le concept de SAV (Sports Activity Vehicle). Avec son nouveau design, à la fois précis et minimaliste, elle est le précurseur d’une génération de voitures innovantes, en passe de révolutionner la conduite, la sensation d’espace et le lien entre véhicules et passagers.

Le futur modèle se caractérisera d’autre part par une consommation électrique mixte extrêmement basse pour son segment. Son objectif est clair : descendre sous la barre des 21 kWh par 100 kilomètres sur le cycle d’essai WLTP. Avec une énergie brute d’un peu plus de 100 kWh, la batterie haute tension de dernière génération devrait garantir une autonomie de plus de 600 kilomètres sur le cycle WLTP. Selon la procédure d’essai FTP-75 de l’EPA, cela correspond à plus de 480 kilomètres. (Tous les chiffres liés aux performances, à la consommation énergétique et à l’autonomie sont des prévisions basées sur le véhicule en développement).

