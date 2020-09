BMW peaufine les réglages de la 128ti, une sportive de 265 chevaux à… traction et qui viendra se positionner sous la M135i xDrive.

Il existe des choses dont on n’aime pas en parler et voir une BMW en traction en est une et c’est le cas avec l’arrivée de la BMW 128ti qui se positionne sous une M135i xDrive qui avait déjà franchit le pas en passant à la transmission intégrale intelligente BMW, comme la BMW 120d xDrive, le reste de la gamme avait déjà annoncé la couleur avec les roues avant motrices.

La BMW 128ti est équipée d’un 4 cylindres turbo de 2 litres développant 265 chevaux associé à une boite automatique sport Steptronic à 8 rapports et à un différentiel à glissement limité Torsen.

Pesant 80 kg en moins que la M135i xDrive dont elle reprendra l’estéhtique, la 128ti affiche un 0 à 100km/h en 6,1 secondes et pour plus de sportivité, BMW lui a adjoint des pneus sport et des freins M sport.









































