Kia renforce son offre sur le crossover Stonic avec la version GT Line à l’approche plus sportif et plus dynamique mais juste pour le côté look !

Le restylage de la Kia Stonic dévoilé au mois d’août dernier se voit renforcer par une nouvelle offre avec l’annonce de la disponibilité de la version GT Line qui propose un aspect plus sportif pour le crossover sud-coréen.

Une version qui reprend les habituelles touches de l’offre GT Line avec une calandre au design spécifique, des boucliers dédiés et aux sabots redessinés, de nouvelles jantes 17″, des logements anti-brouillard exclusifs, des rétroviseurs extérieurs finis en noir et, à l’arrière, un nouveau diffuseur qui simule deux ouvertures d’échappement. L’habitacle suit le même principe avec un volant sport GT en cuir et des sièges sport noirs en simili cuir et surpiqûres qui viennent rehausser un intérieur déjà revu dont le nouvel écran tactile pour l’info-divertissement (8 pouces) UVO-Connect ainsi que des compteurs numériques reposant sur une dalle de 4,2 pouces.

Sous le capot, pas de surprises , la version GT Line se décline sur le 1.0 T-GDi uniquement associé à un système 48V disponible en 100ch et 120 ch, ce dernier pouvant être associé à une boîte à double embrayage DCT7, la transmission manuelle iMT (intelligent Manual Transmission) étant de série.

