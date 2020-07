Kia Motors lève le voile sur l’intérieur de la nouvelle génération du carnival qui s’offre un habitacle versatile et technologique.

Après le style l’extérieur, Kia Motors présente l’habitacle de la nouvelle génération du Carnival, Sedona sur certains marchés, et que la marque présente comme “versatile et technologique” et dont la seule photo mise en ligne permet de voir que cette quatrième et nouvelle mouture de ce GUV (Grand véhicule utilitaire) comme aime le définir Kia au lieu de monospace, s’offre un saut qualitatif visible par rapport à la génération sortante.

Technologique avec un cadran d’instrumentation digitale avec un écran de 12,3″ et un autre écran, dédié à l’infodivertissement, également de 12,3″ mais tactile. Par ailleurs, plusieurs commandes sont gérer à travers des touches tactiles placées sous l’écran et qui servent de “séparation” entre ce dernière et les commandes de la climatisation. Notons enfin le nouveau volant ainsi que la nouvelle configuration du tunnel central.

Avec un habitacle plus spacieux, le nouveau Carnival est versatile de par sa possibilité d’offrir 7, 9 ou 11 places, selon les marchés.

