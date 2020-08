Kia Motors a dévoilé son nouveau crossover Sonet, fabriqué en Inde mais avec une projection mondiale, renforçant ainsi l’offre des modèles haut-perchés du constructeur sud-coréen.

Préfiguré par le concept du même nom présenté lors du Salon de New-Delhi au mois de février, le crossover Sonet incarne le slogan «Power to Surprise» et adopte un design moderne, sportif et des détails intéressants à l’image de cette réinterprétation de la calandre “Tiger Nose” plus fine et des feux également plus petits et plus fins tout en s’offrant une nouvelle signature lumineuse sinueuse. Toute la partie basse de la carrosserie est protégée par des protections en plastique qui, en plus des barres de toit et de la garde au sol élevée, aide à dégager une impression champêtre. La partie arrière est semblable à celle du Stonic mais plus enveloppante, avec des feux s’étendant aux extrémités tout en étant reliés par un bandeau lumineux, un clin d’œil au Sportage. Desjantes 163 et huit teinte ainsi que trois offres bi-ton complètent le design extérieur. Notons que parmi les finitions, le crossover Sonet est également proposé en GT-Line.

L’habitacle, qui apparaît spacieux même au niveau des places arrière, se caractérise par l’écran centrale de 10″ du système d’infotainement “UVO Connect” ainsi qu’une boîte manuelle iMT (intelligent Manual Transmission). Instrumentation doté d’un écran de 4,2″, système audio Bose, recharge par induction, purificateur d’air, sont également annoncés sur le Sonet. Ce dernier offre également six airbags, l’ABS, l’ESC, détecteurs d’obstacles avant et arrière, indicateur de pression de pneus….

Sous le capot, ce concurrent au Hyundai Venue embarque un quatre-cylindres 1.2 litres et le trois cylindres 1.0 T-GDI pour l’offre essence ainsi qu’un 1.5 pour l’offre diesel.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.