Pour les passionnés qui recherchent des performances tout-terrain légendaires et un nouveau niveau de performances sur route, Jeep a présenté aujourd’hui le Jeep Wrangler Rubicon 392 2021, doté d’un moteur V-8, pour les clients du marché nord-américain.

Le Wrangler le plus compétent, le plus rapide et le plus puissant est équipé du moteur V8 de 6,4 litres, d’une puissance de 470 chevaux et d’un couple de 637 Nm. Associé à la transmission automatique à huit rapports TorqueFlite et à la boîte de transfert active permanente Selec-Trac, ce groupe motopropulseur propulse le Jeep Wrangler Rubicon 392 de 0-60 mph (0-96 km/h) en 4,5 secondes et lui permet de franchir le quart de mile en 13,0 secondes. De plus, cette puissante combinaison est accompagnée d’une garantie d’usine.

Quand il s’éloigne de la ville, le puissant groupe motopropulseur du Wrangler Rubicon 392 Trail Rated® peut compter sur des essieux Dana 44 à voie large et résistante, un rapport de démultiplication final de 3,73, une commande de verrouillage du convertisseur de couple de transmission, une garde au sol surélevée de 5 cm et des pneus de 33 pouces montés sur des roues de 17 pouces compatibles.

Fort de ces spécificités, le Jeep Wrangler le plus performant jamais conçu se présente avec une garde au sol de 10,3 pouces, une articulation et une maniabilité de suspension améliorées, des angles d’approche/de basculement/de sortie de 44,5/22,6/37,5 degrés et la capacité de parcourir jusqu’à 32,5 pouces (82,5 cm) dans l’eau.

Les ingénieurs de Jeep l’ont mis à l’épreuve : le Jeep Wrangler Rubicon 392 monte et descend en toute confiance dans les pentes raides avec un minimum d’accélération et de freinage.

«C’est le Jeep Wrangler le plus puissant, le plus rapide et le plus performant que nous ayons jamais construit», déclare Jim Morrison, directeur de la marque Jeep au sein de FCA en Amérique du nord. «La modification réalisée en usine et l’abondant couple à bas régime du V-8 font du Rubicon 392 le roi des collines, que vous soyez en train de descendre à basse vitesse ou d’escalader une pente. Et lorsque le bitume remplace la terre, le Rubicon 392 permet de sillonner rapidement sur route. »

