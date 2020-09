La marque Jeep a lancé son nouveau Wrangler 4xe, marquant l’arrivée du Wrangler le plus compétent, le plus évolué techniquement et le plus écologique jamais conçu.

Les modèles Jeep Wrangler 4xe seront disponibles en Europe, en Chine, et aux États-Unis et au Canada d’ici le début de 2021. Les modèles Jeep Renegade 4xe et Compass 4xe, lancés l’année dernière à Genève, ont commencé à arriver en Europe cet été. Les nouveaux modèles Jeep 4xe font suite à l’introduction du Jeep Grand Commander PHEV en Chine l’année dernière.

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable du Wrangler 4xe est capable de parcourir jusqu’à 40 km (25 miles) avec une propulsion entièrement électrique, presque silencieuse et qui génère zéro émission. Le Wrangler est ainsi un véhicule tout électrique pratique pour les déplacements quotidiens qui élimine l’angoisse de la panne, et le véhicule Jeep tout-terrain le plus compétent et le plus écologique qui soit tout en offrant la liberté de rouler à ciel ouvert, exclusive au Jeep Wrangler. Ce groupe motopropulseur du Jeep Wrangler 4xe intègre deux moteurs électriques et un bloc-batterie de 400 V à un moteur turbo à quatre cylindres et à une transmission automatique à huit vitesses TorqueFlite. Cette configuration maximise l’efficacité des composants de la propulsion hybride et les accouple à la transmission éprouvée et de renommée internationale du Wrangler.

Le nouveau Jeep Wrangler 4xe est livrable en trois modèles : 4xe, Sahara 4xe et Rubicon 4xe. Les modèles Wrangler 4xe et Wrangler Sahara 4xe sont équipés de systèmes 4×4 à prise constante, d’essieux avant et arrière Dana 44 de nouvelle génération et de la boîte de transfert à deux vitesses Selec-Trac offrant un rapport d’engrenages à forte démultiplication de 2,72 à 1. Le système intuitif permet au conducteur de l’activer, puis de l’oublier, peu importe l’environnement.

Le différentiel arrière autobloquant Trac-Lok livrable en option procure une meilleure adhérence et rehausse les compétences sur des surfaces à faible adhérence, telles que le sable, le gravier, la neige ou la glace.

Les modèles Wrangler Rubicon 4xe sont équipés du système 4×4 Rock-Trac qui comprend une boîte de transfert à deux vitesses offrant un rapport d’engrenages à forte démultiplication de 4 à 1, un système 4×4 à prise constante, des essieux avant et arrière Dana 44 de nouvelle génération ainsi que des dispositifs de verrouillage électrique des essieux avant et arrière Tru-Lok. Le Wrangler Rubicon 4xe offre un rapport à forte démultiplication impressionnant de 77,2 à 1, ce qui facilite l’ascension, peu importe les obstacles. Les modèles Wrangler Rubicon offrent aussi une articulation améliorée et un débattement complet de la suspension avec l’aide d’une barre antiroulis à déconnexion électronique de l’essieu avant. Ensemble, ces composants contribuent aux prouesses maximales qui font la renommée du Wrangler Rubicon.

Le Wrangler 4xe est doté de la commande Selec-Speed avec limiteur de vitesse en montée et en descente. Cette commande permet aux conducteurs de contrôler la vitesse du véhicule dans les pentes abruptes en descente ou en montée à l’aide du levier de vitesses de la transmission.

Comme tous les modèles Jeep Wrangler, le Jeep Wrangler 4xe porte l’emblème Trail Rated qui comprend Plaques de protection et crochets de remorquage à l’avant et à l’arrière

Wrangler Rubicon 4xe : angle d’attaque de 44 degrés, angle de rampe de 22,5 degrés, angle de surplomb de 35,6 degrés et garde au sol de 27,4 cm (10,8 po)

Roues TT audacieuses de 17 pouces livrables en option et pneus de 33 pouces de série sur le Rubicon 4xe; roues de 20 pouces de série sur le Wrangler 4xe et le Sahara 4xe

