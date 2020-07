Vingt-quatre heure après la présentation de la famille Bronco par Ford, voilà que son concurrent le plus direct, Jeep, réagit via une vidéo teaser avec son Wrangler 4Xe, la version hybride rechargeable de son mythique tout-terrains.

La guéguerre Ford-Jeep est lancée avec le lancement par la marque à l’Ovale Bleu de sa famille Bronco qui est un concurrent frontal de la Wrangler avec comme fond de toile les chevaux, les vrais, qui lient les deux modèles.

En effet, Bronco est le nom donné aux chevaux sauvage tandis que Wrangler veut dire “cow-boy” ou “rancher” qui s’occupe du bien-être des équidés et c’est sur terrain que Jeep est allé titiller son adversaire.

Dans un vidéo, assez courte, on voit une Jeep Wrangler 4Xe se balader au milieu de paysages idylliques que le modèle traverse silencieusement en circulant en mode électrique faisant que les “Branco” ne sont nullement dérangé pendant leur repos, la symbolique étant claire, la gamme Wrangler étant en avance. Un autre message, plus direct, est le slogan final avec un net ” Il n’y qu’une seule Jeep” (Jeep. There’s only one).

