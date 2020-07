Jeep dévoile son concept Wrangler Rubicon 392 préfigurant une variante sportive de son 4×4 de quatrième génération fort d’un V8 6.4 litres de 456 chevaux.

Jeep a opté pour le jour même de la présentation du Ford Bronco pour dévoiler son concept Wrangler Rubicon 392, prémices d’un modèle de série qui sera animé par un V8 6.4 litres de 456 chevaux et 610 Nm de couple et “répondre ainsi aux demandes des clients”, explique Jeep.

Basé sur la configuration Wrangler Rubicon, le modèle le plus robuste et le plus performant en conduite tout-terrain, ce concept profite des essieux ultra robustes avant et arrière Dana 44 et une articulation accrue et un long débattement de suspension et se dote de grandes jantes de 37″ et des protections additionnelles au niveau des soubassements et de la partie avant.

Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept

