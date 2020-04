Jacob & Co. x Bugatti Chiron Tourbillon, une montre exclusive dotée de son propre moteur W16 miniaturisé, est le tout premier modèle de montre du partenariat entre Bugatti et Jacob & Co., signé en 2019.

Tout a commencé avec une idée de Bugatti et Jacob & Co. : comment reproduire les sensations viscérales du célèbre moteur Bugatti W16 dans une montre. Les Automobiles et les montres ont toujours été unies par un lien particulier ; nombreux sont les aficionados des voitures qui aiment aussi les montres. Toutes deux exigent un degré extrême de précision mécanique, alliant beauté et performance, de manières uniques. Pourtant, les mouvements de la montre n’avaient jamais réussi à capturer vraiment la sensation, l’énergie et la puissance d’un moteur de voiture haute performance. Il fallait relever le défi.

Une montre en l’honneur de la Bugatti Chiron

Après près d’une année complète de développement, Jacob & Co. a présenté le modèle Bugatti Chiron Tourbillon, conçu en hommage à la Chiron et son légendaire moteur 16 cylindres. Le cadran est inspiré des lignes fluides de la Chiron et le mouvement, ou « bloc moteur », visant à reproduire le moteur Bugatti, est placé sous un imposant cristal de saphir.

En appuyant sur la couronne de droite de la montre, le moteur se met en marche : le vilebrequin tourne et les pistons s’actionnent, tout comme un véritable moteur à combustion interne. Deux « turbocompresseurs » (contre quatre sur le moteur Chiron réel) sur le côté du bloc moteur tournent pendant le fonctionnement du moteur. Le mouvement se compose de 578 éléments, ce qui a représenté une complexité extrême pour l’équipe de développement.

Un développement complexe sans précédent

Le mouvement de tourbillon incroyablement aérien est un design totalement inédit. Jacob & Co. a travaillé avec ses fournisseurs pendant plus d’un an pour réaliser ce chef d’œuvre. Le dessus et les côtés de la montre sont en cristal de saphir, pour que chaque facette de la montre soit visible. Au centre, bien entendu, se trouve l’animation du bloc moteur. Le vilebrequin qui l’actionne est l’une des pièces les plus petites et complexes pour montre jamais fabriquées, et se compose d’un seul morceau d’acier plein. Le mouvement est complètement suspendu en quatre endroits, avec ce qui ressemble aux véritables amortisseurs de la Chiron. Le mouvement flotte, en fait, à l’intérieur du cadran, vers le haut et vers le bas. Autour du bloc moteur se trouvent deux « échappements », qui complètent ce design sur le thème des moteurs.

Mise à part l’animation, le thème général est puriste et minimaliste. Outre le tourbillon aérien arborant le logo Jacob & Co., la seule autre marque figurant sur la face avant de la montre est le subtil logo EB sur le compartiment moteur, où le vilebrequin retient 16 pistons, en position et prêts à se mettre en action. La Jacob & Co. x Bugatti Chiron Tourbillon est un véritable moteur porté au poignet.





























