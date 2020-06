L’actuelle mouture de la Peugeot 308 s’offre une mise à jour importante en se dotant de l’instrumentation numérique pour affronter la dernière ligne droite de sa vie avant de céder la place à une nouvelle génération fort attendu.

Restylée en 2017, la Peugeot 308 voit, même si la française a toujours de quoi séduire, le poids des années peser face à une concurrence renouvelée prenant une certaine avance aussi bien en motorisations efficientes qu’en dotation technologique. Et si sous le capot, cette mise à jour ne pouvait apporter un changement important, ça sera le cas pour la génération à venir, la 308 s’offre néanmoins, enfin dirions-nous, une instrumentation numérique de plus en plus en vogue, pour ne pas dire devenu “logique” pour une voiture des temps modernes.

Élément indissociable du plaisir de conduire cher à la marque, la PEUGEOT 308 s’équipe d’un PEUGEOT i-Cockpit digital composé d’une dalle numérique haute définition de 10 mais sans l’effet 3D de la 208 tandis que l’écran central tactile et capacitif adopte une finition dite « glossy » (brillante).

En 2020, la carrosserie peut revêtir une nouvelle teinte : le bleu Vertigo tri-couches. En finition Allure, la jante Zircon 16’ adopte en option une finition diamantée et une nouvelle jante option Boca 17’ est disponible selon les pays de commercialisation.

Les versions haut de gamme permettent d’accéder à l’option Black pack. Cette dernière offre la possibilité de passer la grande majorité des pièces chromées en noir brillant sur la calandre et Lion avant, les entourages des indicateurs de direction et des phares antibrouillard, les enjoliveurs de vitres latérales, des jantes aluminium 18’’ diamantées Saphir Black vernis Black Mist, des barres de toit en version SW.

Toutes les 308 offrent l’accès à la radio numérique (ou DAB) et s’enrichissent d’équipements de série sur chacun des niveaux à l’instar de la finition Active avec la climatisation bizones, le pack visibilité, l’aide au stationnement arrière par radars, Allure avec la pack safety plus,

Allure Pack avec le pack drive assist et l’accès et démarrage mains libres tandis que la GT s’offre le driver sport pack.

Cette mise à jour de la 308 inaugure une nouvelle structure de gamme qui sera adoptée pour tous les futurs lancements de la marque. Cette nouvelle structure de gamme s’articule autour de 3 niveaux de finition. Chacun d’entre eux peut être complété par un niveau intermédiaire baptisé « Pack » (hormis sur GTi) afin de répondre aux demandes de clients en quête davantage de confort, d’esthétisme ou d’assistance. La montée en gamme se présente maintenant comme indiqué ci-dessous (avec quelques exemples d’équipements) :

– Active Pack : Active + mirror screen / rétroviseurs rabattables électriquement / feux antibrouillards,

– Allure Pack : Allure + accès et démarrage mains libres / régulateur de vitesse adaptatif,

– GT Pack : GT + jantes aluminium 18’ / pack side security / rails de coffre en aluminium sur SW.

