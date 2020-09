Paré d’une finition platine réfléchissante, l’Infiniti QX60 Monograph offre un avant-goût de la nouvelle allure haut de gamme et imposante du populaire SUV familial.

Le QX60 actuel est populaire auprès des familles et reconnu pour son habitacle spacieux avec ses trois rangées de sièges confortables. Les proportions du QX60 Monograph reflètent l’intention d’INFINITI de conserver ces atouts tout en donnant au modèle une silhouette plus aérodynamique et musclée. Lorsqu’on observe le QX60 Monograph de profil, on remarque tout de suite le capot horizontal prononcé, les ailes musclées et le long empattement, qui se combinent à l’angle léger du montant avant et au toit fuselé en forme de goutte pour créer un profil long et raffiné. Un profil rehaussé par de grandes roues en alliage qui remplissent parfaitement ses ailes prononcées et rehaussent son esthétique de haute performance.

De face, le treillis intérieur de la calandre en double arche, emblématique d’Infiniti, s’inspire des plis complexes de l’origami japonais pour créer une surface en deux dimensions qui semble avoir une profondeur. Le même motif est repris sur les entrées d’air latérales, dans les coins inférieurs du pare-chocs. À l’arrière, la carrosserie, la voie large ainsi que la ligne horizontale de la lunette dégagent audace et stabilité tandis que le toit se prolonge en un subtil becquet intégré d’un noir.

L’éclairage de l’avenir

L’éclairage complexe rappelant un piano numérique à l’avant comme à l’arrière ajoute une touche futuriste qui reflète l’intention d’INFINITI de combiner flair artistique et technologie de pointe. La structure interne des phares comporte une forme et un motif de lignes s’inspirant d’un dissipateur thermique.

Les phares d’un blanc éclatant et les feux rouge profond s’accompagnent d’un lumineux logo de route infinie d’INFINITI. Une séquence d’ouverture accueille le conducteur de façon dynamique : c’est le logo qui s’illumine d’abord, puis l’illumination se déplace vers les phares.

Une fois éteints, les feux teintés semblent s’étendre de l’arrière du véhicule jusqu’aux flancs en une forme continue. Quant aux lumières rappelant un piano électrique, elles créent, dès qu’elles s’allument, un bel éclairage futuriste tout à fait unique.

Dans son ensemble, le QX60 Monograph révèle l’orientation que les designers d’INFINITI donneront à la prochaine génération du QX60, dont la version de production devrait être dévoilée en 2021.





















PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.