Ineos, groupe britannique de chimie du milliardaire Jim Ratcliffe, a dévoilé aujourd’hui les contours de son 4×4 baptisé Grenadier dont la production devrait avoir lieu dans le courant de l’année prochaine dans l’usine de Bridgend au Pays de Galles.

Construit à partir de zéro sur une toute nouvelle plate-forme, l’INEOS Grenadier a été conçu pour répondre aux exigences de ses futurs propriétaires pour un véhicule de travail robuste, capable et confortable pour aller partout. «Le mémoire était simple. Nous avons décidé de concevoir un véhicule 4×4 moderne, fonctionnel et hautement performant, dont l’utilité est au cœur », a déclaré Toby Ecuyer, responsable du design. «Un design« facile à lire », sans ambiguïté quant au rôle du Grenadier dans la vie celui de faire tout ce dont vous avez besoin et rien que vous n’ayez pas. Rien n’est pour le spectacle. Les techniques d’ingénierie et de production modernes garantissent que le Grenadier est très performant, mais nous avons pu rester fidèles à l’essence de la création d’un véhicule utilitaire qui résistera à l’épreuve du temps ».

Les photos parent d’elle-mêmes, le Grenadier affiche le style d’un 4×4 pur à l’ancienne, carré qui rappelle ceux du Classe G et du Defender, pardonnez l’inspiration, dirions-nous, avec des feux ronds au milieu de la calandre, quoi de plus classique et rassurant. Sous le capot, le Grenadier profitera de motorisation BMW, une essence et une diesel, d’une boite ZF et disposera d’un différentiel autobloquant.

Ineos annonce que le temps est actuellement au passage à une étape cruciale et critique, celle des tests routiers avec un programme ambitieux, celui de mettre les prototypes à l’épreuve dans toutes les conditions en route pour accumuler quelque 1,8 million de kilomètres d’essai au cours de l’année à venir.

Sir Jim Ratcliffe, président d’INEOS et propriétaire de l’OG Nice de Youcef Attal au passage, a déclaré que “le projet Grenadier a commencé par identifier une lacune sur le marché, abandonnée par un certain nombre de fabricants, pour un véhicule utilitaire tout-terrain. Cela nous a donné notre plan technique pour un 4×4 capable, durable et fiable conçu pour gérer les environnements les plus difficiles du monde. Comme vous le voyez aujourd’hui, Toby et son équipe ont fait un excellent travail en proposant un design à la fois distinctif et utile. »

