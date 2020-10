Hyundai profite de la mise en avant de la Elantra N TCR race car pour glisser un teaser de la version Elantra N, signée par sa division sportive N.

Quelques semaines après avoir dévoilé l’Elantra N Line, Hyundai tease la version sportive N qui devrait arriver sur les marchés d’ici la fin de l’année en cours, probablement animée par le quatre cylindres d’une puissance de 280 ch et un couple maxi de 392Nm quand le moteur est dotée du pack Performance, associé à une boîte à 8 rapports N DCT, comme sur la i30 restylée.

Esthétiquement, l’Elantra N adoptera les attributs de la gamme sportive sud-coréenne avec une calandre centrale plus large, prises d’air latérales sont parées d’ailerons flottants tout en se débarrassant des feux antibrouillards, de nouvelles jantes de 19″ spécifiques à la version N, freins plus grands avec étrier rouge,un aileron arrière fixe, des sorties d’échappements rondes et un large diffuseur. L’habitacle ne sera pas en reste avec des pédales en métal et des surpiqûres “Performance Blue” exclusive aux modèles N et même des N Light Seats, un ensemble de sièges hautes performances au design unique pèsent 2,2 kg de moins que les sièges standard et tapissés de cuir et d’Alcantara rehaussés de surpiqûres Performance Blue et d’un logo N éclairé sur l’appui-tête intégré.

