Hyundai Motor a dévoilé aujourd’hui les premières images de la nouvelle génération du Tucson et donne rendez-vous pour une présentation le mardi 15 septembre.

Les points forts de son nouveau design incluent la plus récente évolution de l’architecture de la signature lumineuse avant, baptisée «lumières paramétriques cachées», ainsi qu’un agencement en deux parties du cockpit qui offre à chacun des deux occupants avant un espace personnalisé, optimisé pour vivre une expérience high-tech. Ces images révèlent des caractéristiques innovantes qui correspondent à l’audace et à l’esprit pionnier du Tucson qui s’inspire largement du concept Vision T, dévoilé au salon de l’automobile de Los Angeles en 2019.

Globalement, le nouveau Tucson est plus grand et plus large que le modèle précédent, avec un long capot et des porte-à-faux courts sur un empattement rallongé, ce qui lui donne un air de coupé furtif. Sur le côté, des panneaux de carrosserie angulaires offre une interprétation supplémentaire de ce design paramétrique. Ces surfaces ciselées créent un contraste saisissant entre une silhouette fluide et une partie plus masculine, donnant l’impression de bouger vers l’avant même quand le véhicule est à l’arrêt. Les formes athlétiques tendues se fondent harmonieusement dans des passages de roues angulaires, où des roues à jantes dégagent une impression de puissance dynamique.

Le Tucson nouveau adopte des feux fins qui s’incrustent dans la calandre béante et n’apparaît qu’une fois que le conducteur a mis le contact, le tout accompagné par de grosses prises d’air tandis que la partie arrière adopte des feux reliés par une fine bande de LED, artifice de plus en plus usité par les constructeurs.

L’habitacle, pour sa part, fera la part belle à la digitalisation et quasiment 100% tactile. L’évolution de l’agencement intérieur du Tucson a conduit à un abaissement de l’affichage de la planche de bord et à la suppression du groupe d’instruments pour faire place à une surface décloisonnée Les doubles baguettes ornementales argentées qui courent du panneau central aux portes arrière harmonisent les revêtements, de qualité supérieure, soigneusement superposés dans des tons neutres complémentaires.

Sous le capot, le Hyundai Tucson proposera une large palette de motorisations avec des versions hybride légère, hybride et hybride rechargeable. Le Tucson devrait également se doter également du «Shift-by-Wire» en lieu et place du levier de vitesse traditionnel. Enfin, une version radicale N est également au programme.

