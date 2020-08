Succès pour la vision de l’électromobililté de Hyundai Motor: trois KONA electric ont établi un record d’autonomie pour les véhicules électriques de la marque.

Le défi était simple: chaque véhicule devait être capable de dépasser la barre des 1000 kilomètres sur une seule charge. Les SUV subcompacts 100% électriques ont passé le test dit de l’«hypermiling» haut la main en s’arrêtant, batterie entièrement vide, après exactement 1018.7, 1024.1 et 1026.0 kilomètres. Rapportée à la capacité de 64 kWh de la batterie, chacune de ces valeurs individuelles représente un record supplémentaire, puisque la consommation respective de chaque véhicule (6.28, 6.25 et 6.24 kWh/100 km) est nettement inférieure à la valeur standard de 14.7 kWh/100 km déterminée par le WLTP.

Tous les KONA electric arrivés au Lausitzring étaient des véhicules de série, censés offrir une autonomie de 484 kilomètres selon les standards WLTP. De plus, ces trois SUV urbains de 150 KW/204 ch ont été conduits par différents pilotes durant les trois jours qu’a duré le test et aucun des trois n’a eu recours à la moindre assistance. Ces deux facteurs sont d’importantes précisions au moment d’évaluer la signification de ce test d’autonomie effectué par Hyundai.

La Dekra, l’organisme spécialisé qui gère le Lausitzring depuis 2017, a contrôlé que tout se passe selon les règles durant ce record d’autonomie réussi. Les ingénieurs Dekra se sont assurés que les véhicules soient correctement contrôlés et on gardé une trace de chacun des 36 changements de pilote.

Le défi: rouler en économisant un maximum d’énergie

Comme aucun autre constructeur généraliste n’avait encore réalisé un tel test pratique, on s’était montré très prudent au niveau des estimations. Travaillant avec Thilo Klemm, directeur de l’Aftersales Training Center, les techniciens de Hyundai avaient calculé que l’autonomie théorique devait être comprise entre 984 et 1066 kilomètres en simulant une conduite à vitesse moyenne en conditions urbaines. Ce fut un vrai défi pour les équipes, car conduire en essayant d’économiser un maximum d’énergie demande beaucoup de concentration et de patience au plus fort de la chaleur estivale.

Trois équipes se sont affrontées sur le Lausitzring: une équipe de pilotes essayeurs du célèbre magazine Auto Bild, une équipe de techniciens du service après-vente de Hyundai Motor Allemagne et une troisième équipe composée de membres des départements presse et marketing produit de Hyundai. Même si l’usage de la climatisation n’était pas interdit, aucune équipe ne l’a utilisée – malgré une température extérieure de 29 degrés – pour ne pas risquer de perdre quelques précieux kilomètres d’autonomie. Pour la même raison, le système d’infotainment est resté éteint durant tout le test, la totalité de l’énergie étant utilisée uniquement pour la propulsion. Les seuls à être restés allumés étaient les feux de jours, pour être en règle avec les prescriptions de la loi sur la circulation. Les pneus utilisés étaient des Nexen Nfera SU1standard, à faible résistance au roulement, de dimensions 215/55R17.

La vitesse moyenne des équipes, après plus de 1000 kilomètres, était comprise entre 29 et 31 km/h. Même si cela peut, à première vue, paraître faible, ça correspond exactement à des conditions de trafic urbain, en tenant compte des heures de pointe et des phases de changement des feux de circulation ainsi que des limitations à 30 km/h dans les zones résidentielles.

«Avec ce test, KONA electric a démontré son potentiel en tant que SUV lifestyle efficient et respectueux de l’environnement», a déclaré Jürgen Keller, Managing Director de Hyundai Motor Deutschland GmbH. «Cela apporte la preuve qu’il convient à un usage quotidien et nous montre que, en matière de véhicules électriques, l’angoisse de l’autonomie devrait définitivement appartenir au passé.»

Indicateur de charge restant extrêmement fiable

Le soir précédent l’établissement du record, les trois KONA electric ont été vérifiés et pesés par les ingénieurs Dekra. Les experts ont aussi comparé les odomètres et scellé l’interface de diagnostic embarquée, ainsi que les clapets d’ouverture sous le tableau de bord et sur la trappe de recharge électrique vers le pare-chocs avant, pour exclure toute manipulation des résultats. Dans un murmure, la flotte électrique s’est alors lancée pour un voyage de près de 35 heures. Les choses s’animaient à chaque changement de pilote, avec des sujets de discussions comme le réglage du régulateur de vitesse, l’affichage de la consommation instantanée sur l’ordinateur de bord et la meilleure – c’est-à-dire la plus économique – façon d’aborder les virages relevés de ce circuit en triple ovale de 3,2 kilomètres de long.

En début d’après-midi du troisième jour, les premiers témoins d’alerte de charge ont commencé à s’allumer sur les tableaux de bord. L’ordinateur de bord du Hyundai KONA electric recommande de brancher le véhicule à une source d’énergie sitôt que la capacité de la batterie passe au-dessous de 8%. Quand elle atteint 3%, le véhicule passe en mode urgence, en réduisant la puissance maximale du moteur. Cela n’a pas semblé affecter le moins du monde les pilotes qui, avec seulement 3% de charge restante, sont parvenus à parcourir encore plus de 20 kilomètres.

Les clients sont convaincus par le KONA electric

«Ce test d’autonomie nous a montré que les batteries à haut voltage du KONA electric travaillent en parfaite harmonie avec son système de gestion électronique de la puissance», a dit Juan Carlos Quintana, chef des workshops de presse de Hyundai Motor Deutschland. «Il est aussi significatif de constater que les trois véhicules ont presque parcouru le même nombre de kilomètres. Cela représente un écart de production extrêmement faible.»

Autre découverte importante faite durant ce test, l’indicateur du niveau de charge restante du Hyundai KONA electric s’avère extrêmement fiable et son pourcentage tient compte du style de conduite. À 0%, la voiture parcourt encore quelques centaines de mètres, puis roule au point mort et, finalement, s’arrête avec une petite secousse car le frein de parcage s’enclenche automatiquement pour des raisons de sécurité.

«Je félicite tous ceux qui ont pris part à ce défi d’autonomie qui a prouvé que notre KONA electric est très efficient et disponible immédiatement, à prix abordable», a déclaré Michael Cole, président et CEO de Hyundai Motor Europe. «Ce véhicule orienté lifestyle combine le design attractif d’un SUV compact et les avantages d’un véhicule électrique respectueux de l’environnement. Cela signifie que chaque client qui achète un KONA electric acquiert un véhicule équipé d’une grande quantité de technologie sophistiquée mais qui reste parfaitement adapté à un usage quotidien.»

Le KONA electric est le véhicule Hyundai 100% électrique le plus vendu en Europe

Ce résultat est soutenu par l’augmentation de la production du KONA electric dans l’usine Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) à Nošovice, en République Tchèque. HMMC fabrique la version électrique du SUV lifestyle depuis mars 2020. Cela a permis à Hyundai de réduire significativement les délais d’attente pour les nouveaux véhicules électriques. Et cela a déjà été récompensé par nos clients: avec près de 25’000 unités déjà vendues en 2020, KONA electric fait partie des meilleures ventes de véhicules 100% électriques et c’est le SUV électrique le plus vendu en Europe.

