Hyundai Motor a dévoilé le restylage de son premier modèle signé N Division, la i30 N qui se pare pour l’occasion, une première par ailleurs, de la boîte automatique à double embrayage et 8 rapports N DCT.

La version sportive de la i30 restylée affiche une calandre centrale plus large, de nouveaux phares en “V”, et d’un nez qui lui est spécialement dédié. La partie inférieure de la calandre centrale s’inspire du design des jets. Elle a également été agrandie et domine le pare-chocs afin de donner une impression encore accrue d’équilibre et de puissance. Les prises d’air latérales sont parées d’ailerons flottants tout en se débarrassant des feux antibrouillards. Le tout nouveau design du pare-chocs arrière accentue encore le caractère dynamique de la N et le large diffuseur ne laisse planer aucun doute sur sa nature sportive et confère un look impressionnant à la partie arrière, tandis que la nouvelle position des phares antibrouillard rapproche le centre de gravité visuel de la chaussée. De série, la i30 N est dotée des jantes 18″ et Michelin Pilot Super Sport mais s’offre de nouvelles jantes de 19″ spécifiques à la version N, et plus légères de 14,4 kg que les précédentes, disponibles avec le Pack Performance et chaussées de pneus Pirelli P-Zero. Set teintes sont proposées pour la i30 N dont la “Performance Blue” exclusive aux modèles N.

L’habitacle est tout aussi sportive avec des pédales en métal et des surpiqûres Performance Blue, un volant chauffant et un habillage en noir unicolore avec des sièges, en tissu ou en daim artificiel et en cuir,chauffants. Pour la première fois, la nouvelle i30 N est proposée avec l’option N Light Seats, un ensemble de sièges hautes performances au design unique pèsent 2,2 kg de moins que les sièges standard et tapissés de cuir et d’Alcantara rehaussés de surpiqûres Performance Blue et d’un logo N éclairé sur l’appui-tête intégré. Optionnellement, la i30 N embarque un écran tactile de 10,25 compatible Apple CarPlay et Android Auto et aussi disponible avec la dernière version du Bluelink de Hyundai.

Par ailleurs, la i30 N voit son système de sécurité Hyundai SmartSense s’enrichir. L’assistant de maintien de voie actif (LFA) se charge de garder le véhicule au centre de sa voie de circulation avant même qu’il ne commence à dévier. La version hatchback de la New i30 N avec N DCT est équipée de l’option détecteur d’angle mort anticollision (BCA-R). Cette fonction peut activer automatiquement les freins pour éviter une collision lors d’un changement de voie sur l’autoroute ou lors de la sortie d’une place de parc latérale. De la même façon, l’assistant de collision avec le trafic latéral arrière (RCCA), également disponible sur la version hatchback avec N DCT, peut activer les freins lorsqu’un obstacle est détecté à l’arrière du véhicule en train de reculer ou lorsque celui-ci sort d’une place de parc en marche arrière.

En version de base, la i30 N avec boîte 6MT délivre une puissance maximale de 250 ch et un couple maxi de 353 Nm. Les clients de la i30 N peuvent aussi choisir la version équipée du pack Performance. Le moteur de la version dotée de ce pack Performance a été amélioré, passant à 280 ch. Une augmentation de 5 ch par rapport à la version originale de la i30 N, disponible soit avec la boîte 6MT soit avec la N DCT. Le couple maxi du pack Performance a été augmenté de 39 Nm, à 392 Nm. La vitesse maximale des deux versions est fixée à 250 km/h et la New i30 N équipée du pack Performance n’a besoin que de 5’’9 pour passer de 0 à 100 km/h, soit 0,2 secondes de moins que le modèle précédent.

Comme la version précédente, la i30 N est dotée de nombreux équipements destinés à la conduite haute performance, telles que l’ajustement automatique du régime moteur (rev matching), du launch control, d’une barre de rigidification à l’arrière, etc. La i30 N est également équipée d’une suspension à contrôle électronique tandis que la suspension et direction ont été recalibrées pour obtenir de meilleurs résultats en termes de conduite et de maniabilité, pour chacun des deux types de transmission.

Les clients qui choisissent le pack Performance peuvent aussi bénéficier du différentiel N Corner Carving, un diférentiel à glissement limité controlé électroniquement (eLSD). De plus, avec le pack Performance, le diamètre des disques avant a été augmenté de 345mm à 360mm pour un freinage encore plus performant.

Notons que la a i30 N garde son système N Grip qui donne au pilote le choix entre cinq modes de conduite distincts: Eco, Normal, Sport, N et N personnalisé. Ces modes de conduite ajustent les paramètres du moteur, la suspension, le contrôle électronique de la stabilité (ESC), le différentiel N Corner Carving (différentiel à glissement limité à contrôle électronique), le bruit du moteur, la direction et la transmission pour les optimiser en fonction des différentes conditions d’utilisation. Dans le mode N personnalisé, le conducteur peut choisir entre les réglages Eco, Normal, Sport and Sport+ de chaque composant performance, en fonction de son style de conduite préféré et des conditions de route.

La N DCT rend la i30 N encore plus plaisante à conduire

La nouvelle transmission N DCT à huit rapports et double embrayage offre une gamme de caractéristiques de conduite haute performance qui rendent la New i30 N encore plus plaisante à conduire. Le double embrayage N DCT est une transmission de type humide, c’est-à-dire qu’elle utilise de l’huile pour refroidir les composants de l’embrayage, ce qui engendre moins de frictions et permet à la boîte de transmettre plus de couple. Cette nouvelle transmission a été conçue pour offrir le plaisir d’une boîte manuelle avec l’agrément d’une boîte automatique. Le conducteur peut choisir de passer en mode manuel et de changer les vitesses soit par l’intermédiaire des palettes au volant, soit avec le levier du sélecteur. Les palettes permettent de changer de rapport sans lâcher le volant, pour une expérience de conduite encore plus sportive. Mais si le conducteur choisit d’utiliser le levier du sélecteur, la logique est sportive: on pousse le levier vers l’avant pour rétrograder et on le tire vers l’arrière pour monter les rapports.

La N DCT propose trois nouvelles fonctions de changement de rapport N Performance pour un plaisir de conduite en offre accru: N Grin Shift (mode «N sourire»), N Power Shift (mode «N puissance») et N Track Sense Shift (mode « N sensation circuit»).

Le mode «N sourire» permet d’obtenir la puissance maximale du moteur durant 20 secondes, une performance qui collera à coup sûr un grand sourire sur le visage du pilote. Pour activer cette fonction, il suffit au pilote de presser un bouton situé sur le volant. Un compte à rebours se déclenche alors sur le combiné d’instruments, indiquant le nombre de secondes d’overboost restantes.

Le mode «N puissance» (NPS) s’enclenche quand la voiture accélère avec plus de 90% des gaz, atténuant ainsi toute réduction du couple au moment où l’on passe le rapport supérieur, pour fournir un maximum de puissance aux roues. Ce qui augmente le plaisir de conduite en procurant une sensation de poussée lorsqu’on monte les rapports.

Finalement, le mode «N sensation circuit» (NTS) reconnaît automatiquement le moment où les conditions de route sont optimales pour une conduite dynamique. Par exemple sur le circuit il s’active automatiquement. En sélectionnant le bon rapport au bon moment, il délivre la performance optimale, comme un pilote professionnel.





















