Hyundai a dévoilé la i20 N Line qui bénéficie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, de toute une série d’évolutions stylistiques directement inspirées de la gamme N haute performance de la marque.

En attendant l’arrivée du i20 N pure et dure, Hyundai offre à la nouvelle génération de se citadine i20 une version N Line dans la continuité de la diversifications de sa gamme comme ce fut avec les Sonata N Lina, Kona N Line, Elantra N Line et autre i10 N Line.

Parmi ses caractéristiques stylistiques extérieures figurent un bouclier avant rehaussé d’une ligne de couleur grise et une calandre redessiné à la finition noire et ornée du badge N Line, lui conférant un look dynamique, d’inserts sportifs de couleur grise et d’un bouclier arrière profilé. Le feu de brouillard arrière de forme triangulaire et la double sortie d’échappement chromée soulignent le caractère dynamique de i20 N Line et la démarquent radicalement du modèle de base.

Côté habitacle, i20 N Line propose à ses clients des sièges frappés du logo N et rehaussés de surpiqûres rouges exclusives, ainsi qu’un volant spécifique typé N. Parmi les autres spécificités de cette version N Line figurent notamment des couvre-pédales métallisés et un pommeau de levier de vitesse gainé de cuir, orné du logo N et d’inserts de couleur rouge.

i20 N Line offre deux moteurs au choix. Outre le bloc MPI 1,2 l de 84 ch, les clients pourront bénéficier du moteur T-GDI 1,0 l disponible en version 100 ou 120 ch. Sur la version T‑GDI 1,0 l, les suspensions tout comme la réactivité du moteur et la sonorité de l’échappement ont été optimisées afin de procurer une expérience de conduite encore plus gratifiante. i20 N Line est également disponible avec la technologie d’hybridation légère 48 V qui lui garantit un rendement énergétique supérieur. Cette technologie est proposée avec le moteur T-GDi 1,0 l de 100 ch et de 120ch. Autre nouveauté proposée avec la technologie d’hybridation légère 48 V : la boîte de vitesses manuelle intelligente (iMT), qui contribue à améliorer le rendement énergétique. Pour faire écho à ses performances de conduite optimisées, i20 N Line se dote de jantes en alliage spécifiques de 17‑pouces avec une finition bicolore.

Tout comme i20 Nouvelle Génération, i20 N Line adopte la toute dernière évolution de la technologie Bluelink de Hyundai, laquelle offre toute une série de services de véhicules connectés tels que les services Hyundai Live, ainsi que des fonctions à distance via l’application pour smartphone Bluelink. Elle reçoit également le pack de sécurité Hyundai SmartSense et répond aux normes de sécurité européennes les plus strictes.

